乃木坂46井上和「先輩が『めっちゃ好き』って言ってくれることが多くて…」『真夏の全国ツアー2025』神宮公演で検討している“ヘアアレンジ”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。9月2日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、やってみたい“イメチェン”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は最近、イメチェンをしてみたくなってパーマをかけました。以前もパーマはやったことがあるのですが、落ちてきてしまったので再度かけてみたら、いい感じになったので満足しています。そこで、にゃん先生がやってみたいイメチェンはありますか？ 個人的には、あまり見かけなかったポニーテールでパフォーマンスをするにゃん先生を見てみたいです（笑）。ご検討いただけませんでしょうか？」（東京都）

◆やってみたいイメチェンは？

井上：イメチェンかぁ。私は、王道ですけど髪を切りたいですね、ロングですから。やりたいイメチェンとしてはそんな感じですかね？ あと「ポニーテールでのパフォーマンスを見てみたい！」ということですけど、実は私、ポニーテールでライブをやったことがあるんですよ！

それが2024年5月に開催された山下美月さんの卒業コンサートDAY2なんですけど、ヘアアレンジをしたくなって、ヘアメイクさんと相談してポニーテールにしたの。“これでファンの方も喜んでくれるぞ！”って思ったんだけど、その後のミーグリで「いつもの髪型と違ったから、一瞬見つけられなかった……」って言われたのが、ちょっとショックで（笑）。

でも、気持ちはめっちゃ分かるんですよ、私も髪型で探しちゃったりするから。それに、私って前髪なしの巻き髪のイメージが結構強いのもあって、なかなか今までやっていなかったんだけど、ちょっと今年の夏はやってみようかなって。

というのも、先輩が「和のポニーテールがめっちゃ好き」って言ってくれることが最近多くて……ちょっと調子に乗っているので、やってもいいんじゃないかと思っています（笑）！ まぁ「真夏の全国ツアー2025」神宮公演は4日間（4日（木）～7日（日））あるので……やるかな？ やらないかな（笑）？ ちょっとの希望を持って観てください。

