D.A.N.、12月に東京・大阪でワンマン開催決定

今年デビュー10周年を迎えたD.A.N.が、2025年12月に東京・大阪でワンマン公演「Microsound 2.0」を開催することを発表した。
2年半ぶりに復帰し、8月に初の日比谷野音の単独公演＜Microsound＞を成功、そこから繋がるワンマン公演という形になる。
チケットは9月4日19時から先行受付がスタートする。
＜ライブ情報＞
”Microsound 2.0”
2025年12月19日（金）東京｜SHIBUYA Spotify O-east
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
＜問い合わせ＞ HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
2025年12月25日（木）大阪｜心斎橋 BIG CAT
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
＜問い合わせ＞ SMASH WEST 06-6535-5569
＜料金＞
通常 ¥6000円（税込・スタンディング）
Under22 ¥5000（税込・スタンディング）
※Under22は入場時身分証定時必須
＜オフィシャル1次先行受付＞
2025年9月4日（木）19:00～9月16日（火）23:59
先行URL: https://eplus.jp/d-a-n/
＜チケット販売について＞
・枚数制限:1人4枚まで
・未就学児童は保護者同伴で入場無料。但し、席が必要な場合は要チケット。
・小学生は保護者同伴の上、要チケット。
＜主催＞ HOT STUFF PROMOTION / SMASH WEST
＜企画・制作＞ BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
official http://d-a-n-music.com/