LE SSERAFIMが北米ツアー開幕、10月カムバックをサプライズ発表

LE SSERAFIMが日本時間9月4日、アメリカ・ニューアークのプルデンシャル・センター（Prudential Center）で「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA」の幕を開けた。初の北米ツアーにも関わらず、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、メキシコシティでの6公演が全席完売するなど、グローバル人気の高さを証明した。オフィシャルレポートを掲載する。

LE SSERAFIMは、会場に集まった観客の大きな歓声に包まれながら登場し、あっという間に雰囲気を熱く盛り上げた。「全力で楽しめるステージを準備しました」という言葉を立証するかのように、圧倒的なステージ演出と強烈なパフォーマンスで観客を魅了。現地のファンが、デビュー曲「FEARLESS」から今年3月にリリースした5th Mini Album『HOT』の収録曲まで韓国語の歌詞で一緒に歌い、音楽でひとつになる光景が広がった。

ニューアーク公演のハイライトは、10月カムバックのサプライズ発表だった。LE SSERAFIMは、「FEARNOT （ファンダム名）の皆さんに特別なニュースをお伝えします。わたしたちLE SSERAFIMが、10月にカムバックします。次の活動もたくさんの関心をお願いします」とカムバックをサプライズ発表した。バン・シヒョク統括プロデューサーがプロデュースに参加した、5th Mini Album『HOT』以後、約7カ月ぶりの新曲リリースだ。

LE SSERAFIMは、「この瞬間まで長い間待ってくださったファンの皆さんに感謝します。韓国とは時差や言語の違いもあるこの場所で、わたしたちがどれほど愛されているのかを感じることができて、感動的な一日でした」と北米ツアーの最初の公演に対する感想も伝えた。特にHUH YUNJINは、「約8年前、この場所の観客席に座って、いつかステージに立つことを夢見ていました。昨日、リハーサルが終わって再びこの場でステージを眺めていたら本当に感動しました」と感激の涙を流した。5人のメンバーは、アンコールで準備した「DIFFERENT （English ver.）」と「Perfect Night」、「No-Return （Into the unknown）」を歌いながら会場中を巡り、観客と交流しながら公演を終えた。

ニューアーク公演を終えたLE SSERAFIMは、9月6日（以下、日本時間）にアメリカ・シカゴのウィントラスト・ アリーナ（WINTRUST ARENA）で公演を実施する。その後、グランドプレーリー（9月9日）、イングルウッド（9月13日）、サンフランシスコ（9月15日）、シアトル（9月18日）、ラスベガス（9月21日）、メキシコシティ（9月24日）までツアーを続ける。

