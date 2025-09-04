今日の運勢は？ 9月5日（金）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月5日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月5日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？運勢の強い日です。押し通したいことがあったら、今日は実際に行動してみましょう。やや自分の気持ちにフォーカスが当たりやすいので、周りの人たちの立場や気持ちを推察することも忘れずに。みずがめ座さんが持つ平等性や優しさを、意識的に使っていきましょう。学びたいことに関して集中力を発揮できる1日です。資格取得の勉強や、新しい知識の吸収に真剣に取り組めるので、環境を整えて学習に励んでください。カフェで勉強するのも良いかも。仕事もはかどりそうな1日です。あなたの積み上げてきたもの、努力してきたことが実るような素晴らしい運勢です。対人関係や美容・魅力面で効果が出やすく、特にあなたの姿勢や内面が評価されそうです。外見だけでなく、あなたの人間性に惹かれ、信頼してくれる人が現れるでしょう。人気運が上がっています。今日は、あなたの魅力や長所を褒められたり、あなたの良いうわさが広がったりする日になりそう。自分を成長させたいのであれば、多少耳の痛い話も素直に聞きましょう。すると、あなたの弱みが克服されていきます。何をどうしたら良いか、もうすでに分かっているはずです。自分と向き合っていきましょう。パートナーや好きな人との距離がぎゅっと縮まるような日。恋愛運が上がっています。相手の影響を強く受けやすい日でもあるので、自分の意志をしっかり持ちましょう。相手に偏りすぎても、自分のほうに偏りすぎてもいけません。心のパワーバランス的に、なるべく対等になれるよう工夫しましょう。やるべきことが後回しになってしまいそう。真面目な気持ちより、なまけ心が勝ってしまいそうです。普段頑張っている人は、疲れが出やすくやる気が低迷気味になるでしょう。いっそ思い切ってだらだらする日にするか、気合いを入れてやるべきことに手を付けてしまうか、まずはしっかり決めましょう。気になることがいろいろと出てきて、集中力に欠けそうです。自分のなかにある不安を無視しないで、きちんとあなた自身の気持ちと丁寧に向き合ってください。あなたの実力は充分にあります。自信が持てないなら、「自信がない」という意識に囚われないように。あなたにできることをあなたらしくやれれば、それだけで良いのです。言葉遣いに気を配りたい1日。あなたの活躍が見込める日ですが、調子に乗りやすい運勢のため、自分よりできていない人に当たりがキツくなったり、マウントを取ってしまったりしないように注意しましょう。また、あなたが何か指導する立場なら、褒めて伸ばすつもりで指導・育成に取り組みましょう。自分の思いにとらわれやすい1日の気配。物事をネガティブな方向に考えやすいので、客観的な視点を持てるよう意識しましょう。頭のなかがごちゃごちゃしていたり、タスクが多かったりするなら、5分だけでも良いので、まずは整理する時間を取りましょう。こまめに休憩を取ることも忘れずに。好きなことに全力投球したい日。今日は、あなたの「気分」に素直になってみましょう。思い付きでの行動も○ 見えないものとの縁もできやすい日です。何か叶えたいことがあるなら、神社やお寺に参拝してみるのも良いでしょう。お盆の時期に何もできなかった人は、今日はご先祖様のことを思って食事をしてみて。空回りしやすい日です。自分の考えに固執しやすくなっているので、人の意見に耳を傾けてみる意識を持ってみて。何かうまくいかないことがあったときは、まずは自分で取れる対策を取ってみて。その後、同じ目に遭わないように原因の追究をしてみましょう。自分が間違っていることがあったなら、早急に謝りましょう。大切なことに気が付ける運勢。必要なことにお金を使って、お金のエネルギーを循環させましょう。決して無駄遣いしろと言っているわけではなく、必要な買い物をしたり、誰かの喜びのためにお金を使ったりしましょう。滞っている支払いがあるなら、すぐに支払って。あなたのなかの「巡り」を良くすることで、良い展開が訪れてくれるでしょう。妥協しても、諦めても、良いんです。そのとき選んだものが最善です。ただ、そこにずっと引っ掛かりがある場合は、自分のなかの未消化な思いを丁寧に取り扱う必要があります。あなた自身があなたを尊重してください。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。