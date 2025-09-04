ロッテのオースティン・ボスが5日の西武戦に先発する。
ボスは球団を通じて「ベルーナドームで投げるのは初めてになるので、良いピッチングができるように頑張りますし楽しみです。シーズンも終盤でなんとか良い形で、チームも自分も終われるように一生懸命頑張ります。チームに勝ちがつくようなピッチングでゲームを作って勝利に繋げたい」とコメント。
ボスはここまで19試合・109回を投げて、2勝8敗、防御率3.88。
