大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ波に乗れない戦いが続いている。9月も日本時間4日時点で1勝2敗と黒星が先行しているが、当事者の一人であるムーキー・ベッツ内野手も現状にため息をついているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ドジャースは同3日から、ナショナルリーグ中地区最下位であるピッツバーグ・パイレーツとの3連戦に臨んでいる。しかし、1戦目は7-9、2戦目は0-3と連敗を喫し、早々にカード負け越しが決定している。

同メディアによると、ベッツは1戦目の試合後に「どうすることもできない。明らかに僕らのプレーは良くなかった。それはみんな分かっている。チーム全体で我に返る必要はないけど、試合に勝つ方法を見つけなければならない。秘策なんてない。相手の勝率が5割以下でも5割以上でも関係ない。特に今は、試合に勝つ方法を見つけなければならない。それができていないんだ」とコメントしたという。

同メディアは続けて、「7月28日以降、ドジャースは勝率5割未満のチームに対して7勝12敗と苦戦している。対照的に、勝率5割以上の相手には11勝4敗と好調だ。今季通算では、勝率5割以上の相手には39勝33敗、勝率5割未満に対しては39勝28敗となっている」と指摘している。

