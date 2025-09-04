中日ドラゴンズ・尾田剛樹が2軍戦でタイムリースリーベース！5打数4安打で…

中日ドラゴンズの尾田剛樹は4日、広島東洋カープとの二軍戦に「1番・中堅」でスタメン出場。5打数4安打の大暴れでチームの大逆転勝利に貢献した。





初回の第1打席こそ広島の先発、竹下海斗の前に見逃し三振に倒れたが、第2打席以降は大暴れ。



先頭打者として迎えた3回はセンター前ヒットで出塁すると、5回の第3打席では遊撃への内野安打で出塁。







6回には広島の4番手投手、大道温貴のグラブを弾く打球を打ち返し、投安打でこの日3本目となるヒットを記録。



そして8回、1死一、二塁の場面で打席に立つと、右方向へのタイムリースリーベースを記録。一時6点差をつけられていた試合をひっくり返した。



試合は9-7で中日が勝利。尾田はこの日5本目となるヒットを記録し、5打数4安打と活躍し、ファームでの打率を.293に上げた。



今後も継続して数字を伸ばし、一軍の舞台でも同様の存在感を発揮したいところだ。















【動画】6点差を大逆転！尾田剛樹のこの日5本目となるタイムリースリーベースヒットがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











本日5打数4安打の大暴れ



最大6点差をひっくり返した

尾田剛樹がタイムリー3ベースヒット



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/4)

🆚中日×広島

📱live on DAZN

