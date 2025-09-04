大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱中の佐々木朗希投手がマイナーでのリハビリ登板に励んでいる。日本時間3日には4回目の登板に臨んだが、メジャー復帰にGOサインが出るような状態にはまだ至っていないようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同戦の佐々木は初回に2死一塁から2ランを被弾すると、四球を挟んだ後に再び2ランを被弾し4失点。2回以降は立て直し5回まで投げたが、5回4失点、被安打3、2奪三振と結果は残せなかった。

同サイトは「ドジャースはリハビリ中の佐々木がこの時点で、メジャーの選択肢として十分に成長していることを期待していた。しかし、3Aでの4度目の登板は厳しいスタートとなった。終盤4イニングは好投したものの、依然としていくつかの課題を抱えていた」と言及。

続けて、「佐々木は初回に制球に苦しみ四死球を2つ許した。フォーシームではリハビリ登板期間で最多となる5つの空振りを奪ったが、球速は落ちていた。過去2回の登板ではフォーシームの球速は平均96マイルだったが、火曜日の登板では平均94.4マイルにまで落ち込んだ。最高球速は96.9マイルだった」と指摘している。

