日本代表は3日、3日後に迫った国際親善試合メキシコ代表戦に向け、冒頭15分以外は非公開で本格的な調整を進めた。細谷真大は「引き続き（日本代表に）来ることができているのはポジティブに捉えたいですし、ゴールも続いているので、与えられた時間の中で結果を残したい」と意気込んだ。

細谷は2022年の東アジアE-1サッカー選手権でA代表デビュー。以降も継続的に名を連ね、ここまで9試合3得点を記録している。2024年のパリ五輪などすでに数々の国際舞台を経験してきたが、実は「A代表でアジア以外の国とやるのは初めて」。「A代表に入って初めてアジア以外の国とやるので、どこまで通用するのかワクワクしていますし、自分が通用するのか試したい」と闘志を燃やしている。

6月のFIFAワールドカップ26アジア最終予選のインドネシア代表戦、そして7月のE-1選手権の中国代表戦と、招集された直近2度の活動でゴールという目に見える結果を残した。メキシコ、アメリカという強豪国相手にも得点を奪えるか。ここからがストライカーとしての進化を示す舞台となる。「少しずつ得点を重ねられていますし、もちろんゴールは意識しています。最低限1点は取りたいと思っていますし、アウェイの中でチームを助ける役割を果たしたい」と語った。