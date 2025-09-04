BMW Z4の屋根が閉まらない・・・｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。ロバートの愛車、2004年 BMW Z4 3.0iのルーフモーターが水没。オープントップが動かなくなってしまった。

【画像】BMW Z4のトランクに潜り込んで作業をするロバート（写真5点）

聞くところによると、BMWはZ4のコンバーチブルルーフは、下ろした時にそのまま車体に収まるように、単一ユニットとして設計したそうだ。一見素晴らしいアイデアだが、問題はそのルーフ機構を動かすモーターと油圧ポンプの取り付け位置だ。それは”防水”のケースに入れられてはいるが、雨だけでなく、種や虫、さまざまなゴミが”雨樋”に流れ込み、それらが溜まってゴムブッシュが詰まってしまう。そして今度は隙間に水が溜まり、その”防水”ケースが水没する。約1年前、ゴムブッシュを外して雨樋を掃除したが、その時はうすでに手遅れだったのだろう。内部に一度でも水分が入ると、絶縁用のフォームが水を吸い込み、モーターはそこでゆっくりと腐食していく。そしてある日、ついに力尽きた。

そうなるかもとは思っていたが、実際に確かめるには、いわゆる「ルーフモーターの移設」を試すしかなかった。プロの業者なら、約45分で完了できる作業だ。トランクの中からアクセスし、見えないエリアの結束バンドを外し、油圧ホースに注意しながら、ハウジングをこじ開ける。しかも、プロはすべてを片手だけでやってのけるのだ。私はもう少し時間がかったが、取り外してみると、予想に違わず水浸しの状態だった。しかし驚いたことに、WD40をたっぷり吹きかけて数日乾燥させると、正常に動作するようになった。今では、トランク内の乾燥した素敵な窪みに収まっている。

その作業を無事終えたので、やることリストに大きなチェックマークを付けた。次は、ダッシュボードのポップアップ式ディスプレイを取り外すことにした。ディスプレイを動かすモーターのプラスチック製クリップがいくつも折れてしまい、固定できなくなっていた。22年間もイグニッションの操作によって自動で上下を繰り返しきたからか、古くなったプラスチックには耐えきれなかったようだ。エアコンの吹き出し口とラジオを外してアクセスし、取り外した後は瞬間接着剤で補強した。そして、切り出したプラスチックの帯で補強したころ、どうやらうまくいったようだ。こういった小さな作業は、できるだけこまめに対処するようにしている。購入時からずっと出てこない、ポップアップ式のドリンクホルダーの修理もそのひとつだ。

年に一度の友人たちとのダービーシャー・デールズへキャンプ旅行に行く前に、この車には最低限のオイルとフィルターの交換が必要だった。約150マイルの道のりで、まずは高速道路を少し走る必要があったが、その区間を終え、信号待ちの停車中に屋根を開けた。その後の1時間は、走る道路も、通る村々も、丘も天気も素晴らしかった。もちろん私の車も同様だ。

キャンプ場まであと数分というところで車を停め、マム・トールの丘の頂上から景色を楽しんだ私は、その日のドライブを振り返らずにはいられなかった。私たちのキャンプサイトへ続く道を見下ろすのは、この素晴らしい旅の締めくくりにふさわしい光景だった。ここで「私たち」と言ったのは、今回のドライブの大半を、友人と連なって走ったからだ。彼にピックアップしてもらって、彼の新車のゴルフRでドライブをすることもできたかもしれない。しかし、やはり自分の車でこの素晴らしいドライブをするのは何物にも代えがたい時間なのだ。

文：Robert Hefferon