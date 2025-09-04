【最新版】大学生、プロ志望届提出者一覧　今年のドラフト候補生｜2025年…

プロ野球ドラフト会議 最新情報
「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の大学生は、以下のとおり。
北海道・東北地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
北海道学生野球連盟
札幌学生野球連盟
北東北大学野球連盟
仙台六大学野球連盟
南東北大学野球連盟
関東・東京地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
千葉県大学野球連盟
関甲信学生野球連盟
東京新大学野球連盟
東京六大学野球連盟
東都大学野球連盟
首都大学野球連盟
筑波大学
堀江 晃生
9月2日
神奈川大学野球連盟
東海・北信越地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
愛知大学野球連盟
東海地区大学野球連盟
北陸大学野球連盟
近畿地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
関西学生野球連盟
関西六大学野球連盟
阪神大学野球連盟
近畿学生野球連盟
京滋大学野球連盟
佛教大学
赤木 晴哉
9月2日
中国・四国地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
広島六大学野球連盟
中国地区大学野球連盟
四国地区大学野球連盟
九州地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
九州六大学野球連盟
福岡六大学野球連盟
九州地区大学野球連盟
NPBドラフト対象外
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
