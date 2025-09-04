千葉ロッテマリーンズ運営のキッズダンススクール「マリーンズ・ダンスア…

千葉ロッテマリーンズが運営するキッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー(以下、MDA)」は、ららぽーと柏の葉館内にて「LOCOK柏の葉校」が新規開校することを発表した。

MDAとは、千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー"M☆Splash!!(エムスプラッシュ)"の現役メンバーとOGメンバーがインストラクターを務めるキッズダンススクール。

新規開校の「LOCOK柏の葉校」を含め現在県内に全19カ所・93クラスのスクールがあり、スクール全体で約1,300名の生徒が在籍している。

今回の新規開校に先駆け、9月6日(土)、13日(土)の2日間にて無料体験会を実施。新規開校のクラス、無料体験会の詳細については下記をご確認ください。

＜新規開校のクラス＞

クラス名：キッズクラス(対象:3歳～未就学児)

リトルクラス(対象:小学1年生～小学4年生)

※クラスの詳細は球団ホームページをご確認ください。

＜無料体験会の詳細＞

日程：9月6日(土)、13日(土)

時間・対象(2日間共通)：14時00分～15時00分

キッズクラス(対象：3歳～年長)、15時15分～16時15分 リトルクラス(対象：小学1年生～4年生)

会場：ららぽーと柏の葉 本館3F LOCOK Learning Park柏の葉。定員：キッズクラス:10名、リトルクラス:15名。

※各クラス定員人数に達し次第、受付を終了します。

申込方法：WEB申込 （球団ホームページ：https://www.marines.co.jp/news/detail/202500705365.html

