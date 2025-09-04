「再構築を続けている」大谷翔平所属のドジャース、故障者の復帰時期が未…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季もシーズンを通して度重なる負傷離脱に悩まされている。特に投手陣の負傷が深刻となっている中、ブロック・スチュワート投手の復帰に遅れが生じるかもしれない。米メディア『ヘビー』のオーエン・クリサフリ記者が言及した。

スチュワートはトレード期限でドジャースに加入後、4試合に登板し、防御率4.91を記録したが、その後すぐに肩の負傷で負傷者リスト（IL）入りしていた。ミネソタ・ツインズでは今季43登板で防御率2.63、奪三振44と抜群の安定感を見せていただけに、復帰への期待も高かった。

離脱当初は軽傷とみられていたが、最近の投球練習中に再び肩に痛みを感じたことで、投球プログラムを一時中断。デーブ・ロバーツ監督によると、コルチゾン注射を受けた後に練習は再開されたが、復帰時期は依然として未定のままだという。

厳しいドジャースの投手事情についてクリサフリ氏は「ロバーツ監督は現在も故障者が増える中、投手陣の再構築を続けている。ドジャースがナ・リーグ西地区でサンディエゴ・パドレスにわずか数ゲーム差のリードを保つ状況下では、監督の一手一手が重要となる」と言及した。

