ドジャース・大谷翔平、「いてぇ！」と叫びながらも快足飛ばし内野安打！…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は3日（日本時間4日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。この日は体調不良で先発登板を回避したが、7回に叫びながらも全力疾走の内野安打を記録するなど、体調不良を全く感じさせないパフォーマンスを見せた。



この日は先発登板が予定されていた大谷。しかし、体調不良を訴え、登板を回避。打者として出場したが、パイレーツの先発、ブラクストン・アシュクラフトの前に第1打席、第2打席は打ち取られていた。







第3打席に右中間を真っ二つに破るツーベースヒットを記録すると、1死走者なしで迎えた7回の第4打席ではパイレーツの変則左腕、エバン・シックがマウンドへ。



シックの投じた3球目の内角直球を打ち返すと、打球は三塁前へボテボテのゴロに。「いてぇ！」と叫びながらも一塁へ全力疾走し、内野安打となった。



続くベッツのライトフライでは、タッチアップで二塁へ進みチャンスを広げたが、後続が倒れ無得点に。その後も得点が入らず0－3でパイレーツに敗れた。



この試合は10残塁の拙攻で敗れたドジャースだったが、追いかけるサンディエゴ・パドレスも敗れゲーム差は2.5のままとなっている。









【動画】本当に体調不良…？大谷翔平、「いてぇ！」と叫びながらも内野安打！

ABEMA MLBの公式Xより











— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)