ロッテは4日、球団が運営するキッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー（以下、MDA）」は、ららぽーと柏の葉館内にて「LOCOK柏の葉校」が新規開校することになったと発表した。

MDAとは、千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー”M☆Splash!!（エムスプラッシュ）”の現役メンバーとOGメンバーがインストラクターを務めるキッズダンススクール。新規開校の「LOCOK柏の葉校」を含め現在県内に全19カ所・93クラスのスクールがあり、スクール全体で約1,300名の生徒が在籍している。

今回の新規開校に先駆け、9月6日（土）、13日（土）の2日間無料体験会を実施。

▼ 新規開校のクラス

クラス名：キッズクラス（対象:3歳～未就学児）、リトルクラス（対象:小学1年生～小学4年生）

※クラスの詳細は球団ホームページにて

▼ 無料体験会の詳細

日程：9月6日（土）、13日（土）

時間・対象（2日間共通）：14時00分～15時00分 キッズクラス（対象：3歳～年長）、15時15分～16時15分 リトルクラス（対象：小学1年生～4年生）

会場：ららぽーと柏の葉 本館3F LOCOK Learning Park柏の葉

定員：キッズクラス:10名、リトルクラス:15名

※各クラス定員人数に達し次第、受付を終了

申込方法：WEB申込