大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に徐々に故障者が復帰しつつある。マイケル・コペック投手も日本時間2日に故障者リスト（IL）から復帰したが、これまでのうっ憤を晴らそうと意気込んでいるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

コペックは右肩のインピンジメント症候群により開幕から6月上旬まで離脱したが、復帰後は8登板、5ホールド、防御率0.00といった数字を残していた。ところが、同月末に右膝の炎症を理由に再び離脱すると、右膝半月板損傷の手術を受けるなど苦境が続いていた。

同メディアは「今季は計画通りには進まなかったものの、コペックはドジャースに復帰し活躍することを楽しみにしている」としつつ、「長いシーズンだったように感じる。60日間の離脱を2回経験した。もうこんなに多くの試合を欠場するのは絶対に嫌だ。僕たち全員が同じ目標、つまり新たな優勝を勝ち取ることを共有していることは分かっている。これまでほとんど関与できていない現状は残念だったからこそ、僕は復帰を強く望んでいる。長い道のりだったけど、物語の結末はまだ書かれていない」というコペックのコメントを紹介している。

ドジャースは日本時間2日時点で、2位サンディエゴ・パドレスに2.5ゲーム差をつけ首位に立っている。最後まで逃げ切れるかどうかは、コペックの働きによるところも大きくなりそうだ。

