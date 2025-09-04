欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズに臨むセルティックの登録メンバーを発表した。

チャンピオンズリーグ（CL）予選・プレーオフに敗れてELに出場することになったセルティックの登録メンバーには前田大然や旗手怜央らが順当に選ばれた一方、今夏川崎フロンターレから加入した山田新と、アルビレックス新潟から加入した稲村隼翔はメンバー外となった。

EL・リーグフェーズでセルティックは、ツルヴェナ・ズヴェズダやブラガ、シュトゥルム・グラーツ、ミッティラン、フェイエノールト、ローマ、ボローニャ、ユトレヒトとの対戦を予定している。

セルティックの登録メンバー24名は以下の通り。なお、ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。

▼GK

1 カスパー・シュマイケル

12 ヴィルヤミ・シニサロ

31 ロス・ドゥーアン

▼DF

2 アリスター・ジョンストン

5 リアム・スケールズ

6 オーストン・トラスティ

20 キャメロン・カーター・ヴィッカース

36 マルセロ・サラッキ

41 旗手怜央

47 デイン・マレー

56 アンソニー・ラルストン

63 キーラン・ティアニー

▼MF

13 ヤン・ヒョンジュン

14 ルーク・マッコーワン

27 アルネ・エンゲルス

28 パウロ・ベルナルド

42 カラム・マグレガー

49 ジェームズ・フォレスト

▼FW

8 ベンジャミン・ニグレン

10 ミシェル・アンジェ・バリクウィシャ

17 ケレチ・イヘアナチョ

23 セバスティアン・トゥネクティ

24 ジョニー・ケニー

38 前田大然