欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズに臨むセルティックの登録メンバーを発表した。
チャンピオンズリーグ（CL）予選・プレーオフに敗れてELに出場することになったセルティックの登録メンバーには前田大然や旗手怜央らが順当に選ばれた一方、今夏川崎フロンターレから加入した山田新と、アルビレックス新潟から加入した稲村隼翔はメンバー外となった。
EL・リーグフェーズでセルティックは、ツルヴェナ・ズヴェズダやブラガ、シュトゥルム・グラーツ、ミッティラン、フェイエノールト、ローマ、ボローニャ、ユトレヒトとの対戦を予定している。
セルティックの登録メンバー24名は以下の通り。なお、ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。
▼GK
1 カスパー・シュマイケル
12 ヴィルヤミ・シニサロ
31 ロス・ドゥーアン
▼DF
2 アリスター・ジョンストン
5 リアム・スケールズ
6 オーストン・トラスティ
20 キャメロン・カーター・ヴィッカース
36 マルセロ・サラッキ
41 旗手怜央
47 デイン・マレー
56 アンソニー・ラルストン
63 キーラン・ティアニー
▼MF
13 ヤン・ヒョンジュン
14 ルーク・マッコーワン
27 アルネ・エンゲルス
28 パウロ・ベルナルド
42 カラム・マグレガー
49 ジェームズ・フォレスト
▼FW
8 ベンジャミン・ニグレン
10 ミシェル・アンジェ・バリクウィシャ
17 ケレチ・イヘアナチョ
23 セバスティアン・トゥネクティ
24 ジョニー・ケニー
38 前田大然