アーセナルがCLリーグフェーズの登録メンバーを発表 [写真]=Getty Images

　アーセナルは3日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズに臨むメンバーを発表した。

　昨シーズンは16年ぶりにCLのベスト4へ駒を進めながらも、準決勝で後に王者となったパリ・サンジェルマン（PSG）に惜しくも敗れたアーセナル。悲願のプレミアリーグ制覇とともに欧州の頂点を目指すべく、今夏の移籍市場ではスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら8名を獲得する大型補強を敢行し、欧州屈指と言っても過言ではない陣容を整えた。

　メンバーのAリストにはフランス代表DFウィリアン・サリバやイングランド代表MFデクラン・ライス、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアら主力が順当に選出されたほか、今夏の移籍市場で加入した新戦力8名も全員が名を連ねた。さらには15歳のU－17イングランド代表MFマックス・ダウマンもメンバー入り。一方で、負傷離脱が続いているブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスは登録外となっている。

　なお、イングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーとU－21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリについてはAリストに含まれていないものの、Bリストに名を連ねる見込みで、試合への出場も可能とイギリスメディア『BBC』は報じている。

　アーセナルはリーグフェーズでアスレティック・ビルバオ、オリンピアコス、アトレティコ・マドリード、スラヴィア・プラハ、バイエルン、クラブ・ブルッヘ、インテル、カイラトと対戦。現地時間16日に控える初戦では敵地『サン・マメス』でアスレティック・ビルバオと対戦する。

　今回発表されたメンバーは以下の通り。※ポジション表記は欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照

▼GK
1　ダビド・ラヤ
13　ケパ・アリサバラガ
35　トミー・セットフォード

▼DF
2　ウィリアン・サリバ
3　クリスティアン・モスケラ
4　ベン・ホワイト
5　ピエロ・インカピエ
6　ガブリエウ・マガリャンイス
12　ユリエン・ティンバー
33　リッカルド・カラフィオーリ

▼MF
8　マルティン・ウーデゴーア
10　エベレチ・エゼ
16　クリスティアン・ノアゴール
19　レアンドロ・トロサール
20　ノニ・マドゥエケ
23　ミケル・メリーノ
29　カイ・ハヴァーツ
36　マルティン・スビメンディ
41　デクラン・ライス
56　マックス・ダウマン

▼FW
7　ブカヨ・サカ
11　ガブリエウ・マルティネッリ
14　ヴィクトル・ギェケレシュ