アーセナルは3日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズに臨むメンバーを発表した。

昨シーズンは16年ぶりにCLのベスト4へ駒を進めながらも、準決勝で後に王者となったパリ・サンジェルマン（PSG）に惜しくも敗れたアーセナル。悲願のプレミアリーグ制覇とともに欧州の頂点を目指すべく、今夏の移籍市場ではスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら8名を獲得する大型補強を敢行し、欧州屈指と言っても過言ではない陣容を整えた。

メンバーのAリストにはフランス代表DFウィリアン・サリバやイングランド代表MFデクラン・ライス、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアら主力が順当に選出されたほか、今夏の移籍市場で加入した新戦力8名も全員が名を連ねた。さらには15歳のU－17イングランド代表MFマックス・ダウマンもメンバー入り。一方で、負傷離脱が続いているブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスは登録外となっている。

なお、イングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーとU－21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリについてはAリストに含まれていないものの、Bリストに名を連ねる見込みで、試合への出場も可能とイギリスメディア『BBC』は報じている。

アーセナルはリーグフェーズでアスレティック・ビルバオ、オリンピアコス、アトレティコ・マドリード、スラヴィア・プラハ、バイエルン、クラブ・ブルッヘ、インテル、カイラトと対戦。現地時間16日に控える初戦では敵地『サン・マメス』でアスレティック・ビルバオと対戦する。

今回発表されたメンバーは以下の通り。※ポジション表記は欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照

▼GK

1 ダビド・ラヤ

13 ケパ・アリサバラガ

35 トミー・セットフォード

▼DF

2 ウィリアン・サリバ

3 クリスティアン・モスケラ

4 ベン・ホワイト

5 ピエロ・インカピエ

6 ガブリエウ・マガリャンイス

12 ユリエン・ティンバー

33 リッカルド・カラフィオーリ

▼MF

8 マルティン・ウーデゴーア

10 エベレチ・エゼ

16 クリスティアン・ノアゴール

19 レアンドロ・トロサール

20 ノニ・マドゥエケ

23 ミケル・メリーノ

29 カイ・ハヴァーツ

36 マルティン・スビメンディ

41 デクラン・ライス

56 マックス・ダウマン

▼FW

7 ブカヨ・サカ

11 ガブリエウ・マルティネッリ

14 ヴィクトル・ギェケレシュ