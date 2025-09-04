アーセナルは3日、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズに臨むメンバーを発表した。
昨シーズンは16年ぶりにCLのベスト4へ駒を進めながらも、準決勝で後に王者となったパリ・サンジェルマン（PSG）に惜しくも敗れたアーセナル。悲願のプレミアリーグ制覇とともに欧州の頂点を目指すべく、今夏の移籍市場ではスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュやイングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディら8名を獲得する大型補強を敢行し、欧州屈指と言っても過言ではない陣容を整えた。
メンバーのAリストにはフランス代表DFウィリアン・サリバやイングランド代表MFデクラン・ライス、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアら主力が順当に選出されたほか、今夏の移籍市場で加入した新戦力8名も全員が名を連ねた。さらには15歳のU－17イングランド代表MFマックス・ダウマンもメンバー入り。一方で、負傷離脱が続いているブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスは登録外となっている。
なお、イングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーとU－21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリについてはAリストに含まれていないものの、Bリストに名を連ねる見込みで、試合への出場も可能とイギリスメディア『BBC』は報じている。
アーセナルはリーグフェーズでアスレティック・ビルバオ、オリンピアコス、アトレティコ・マドリード、スラヴィア・プラハ、バイエルン、クラブ・ブルッヘ、インテル、カイラトと対戦。現地時間16日に控える初戦では敵地『サン・マメス』でアスレティック・ビルバオと対戦する。
今回発表されたメンバーは以下の通り。※ポジション表記は欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照
▼GK
1 ダビド・ラヤ
13 ケパ・アリサバラガ
35 トミー・セットフォード
▼DF
2 ウィリアン・サリバ
3 クリスティアン・モスケラ
4 ベン・ホワイト
5 ピエロ・インカピエ
6 ガブリエウ・マガリャンイス
12 ユリエン・ティンバー
33 リッカルド・カラフィオーリ
▼MF
8 マルティン・ウーデゴーア
10 エベレチ・エゼ
16 クリスティアン・ノアゴール
19 レアンドロ・トロサール
20 ノニ・マドゥエケ
23 ミケル・メリーノ
29 カイ・ハヴァーツ
36 マルティン・スビメンディ
41 デクラン・ライス
56 マックス・ダウマン
▼FW
7 ブカヨ・サカ
11 ガブリエウ・マルティネッリ
14 ヴィクトル・ギェケレシュ