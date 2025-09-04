ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は3日（日本時間4日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。5回にツーベースヒット、7回に内野安打を放ち、2試合連続のマルチ安打を記録した。



この日は先発登板が予定されていた大谷だったが、体調不良を訴え、登板を回避。打者として出場したが、パイレーツの先発、ブラクストン・アシュクラフトの前に第1打席、第2打席は打ち取られていた。







迎えた第3打席、パイレーツの2番手投手、マイケル・バローズの投じた3球目を捉え、右中間を真っ二つに破るツーベースヒットを記録。



1死無走者で迎えた7回の第4打席では、変則左腕、エバン・シックの3球目の内角直球を打ち返すと、打球は三塁前へボテボテのゴロに。快足を飛ばして内野安打とした。



このヒットで2試合連続、38度目のマルチ安打に。一時は打率2割7分台まで落ちていたが、この試合終了時点で打率.280としている。



試合はパイレーツが効果的に得点を重ね、0－3でドジャースが敗戦。リーグ下位に沈むチームを相手に痛恨の連敗となった。









