「契約上は同意必要」千賀滉大、マイナー降格の可能性浮上！？　怪我を境…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は、8月31日（日本時間9月1日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦で先発し、5回途中まで投げて7安打5失点2四球6奪三振の成績を残した。それ故に、マイナーリーグ降格の可能性もあると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

千賀は今季のシーズン前半こそ絶好調で、一時期ナ・リーグトップの防御率を記録していた。しかし、怪我を境に低迷。まだ復帰後初勝利を飾ることができておらず、先発ローテーションから外れるとの見方が強まっている。ただ、カルロス・メンドーサ監督は「彼ら（千賀とショーン・マネイア）はローテーションの一員だ。我々の仕事は彼らをサポートする方法を見つけること、それを実行することだ」と発言しており、基本的には先発継続方針であることを明かしていた。

その一方で、マイナー降格も噂されている。同紙は「メッツは複数の選択肢を検討している。その一つがマイナー降格だ。ただし、契約上、千賀が同意しない限りマイナー降格はできない。本人は、チームのため、自分の復調のために必要なら何でもする覚悟があり、打診があれば受け入れる可能性もある」と伝えている。

