CL登録メンバー入りを果たした伊藤洋輝 [写真]=Getty Images

　欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨むバイエルンの登録メンバーを発表した。

　メンバーにはマヌエル・ノイアーやジョシュア・キミッヒらが順当に選出されたほか、ルイス・ディアスやニコラス・ジャクソンら新加入選手も含まれている。

　また、伊藤洋輝は今年3月に再び右足の中足骨骨折で離脱を余儀なくされて以降、復帰に向けて調整を続けているものの、まだ公式戦復帰をすることができていない状況のなか、Aリスト入りを果たしている。

　CL・リーグフェーズでバイエルンは、チェルシーやパフォス、クラブ・ブルッヘ、パリ・サンジェルマン（PSG）、アーセナル、スポルティング、ユニオン・サン・ジロワーズ、PSVとの対戦を予定している。

　バイエルンの登録メンバー23名は以下の通り。

▼GK
1　マヌエル・ノイアー
26　スヴェン・ウルライヒ
40　ヨナス・ウルビヒ

▼DF
2　ダヨ・ウパメカノ
3　キム・ミンジェ
4　ヨナタン・ター
21　伊藤洋輝
22　ラファエル・ゲレイロ
23　サシャ・ブイ
30　カッシアーノ・キアラ
44　ヨシプ・スタニシッチ

▼MF
6　ジョシュア・キミッヒ
8　レオン・ゴレツカ
10　ジャマル・ムシアラ
17　ミカエル・オリーズ
19　アルフォンソ・デイヴィス
20　トム・ビショフ
27　コンラート・ライマー
45　アレクサンダル・パヴロヴィッチ

▼FW
7　セルジュ・ニャブリ
9　ハリー・ケイン
11　ニコラス・ジャクソン
14　ルイス・ディアス