欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨むバイエルンの登録メンバーを発表した。

メンバーにはマヌエル・ノイアーやジョシュア・キミッヒらが順当に選出されたほか、ルイス・ディアスやニコラス・ジャクソンら新加入選手も含まれている。

また、伊藤洋輝は今年3月に再び右足の中足骨骨折で離脱を余儀なくされて以降、復帰に向けて調整を続けているものの、まだ公式戦復帰をすることができていない状況のなか、Aリスト入りを果たしている。

CL・リーグフェーズでバイエルンは、チェルシーやパフォス、クラブ・ブルッヘ、パリ・サンジェルマン（PSG）、アーセナル、スポルティング、ユニオン・サン・ジロワーズ、PSVとの対戦を予定している。

バイエルンの登録メンバー23名は以下の通り。

▼GK

1 マヌエル・ノイアー

26 スヴェン・ウルライヒ

40 ヨナス・ウルビヒ

▼DF

2 ダヨ・ウパメカノ

3 キム・ミンジェ

4 ヨナタン・ター

21 伊藤洋輝

22 ラファエル・ゲレイロ

23 サシャ・ブイ

30 カッシアーノ・キアラ

44 ヨシプ・スタニシッチ

▼MF

6 ジョシュア・キミッヒ

8 レオン・ゴレツカ

10 ジャマル・ムシアラ

17 ミカエル・オリーズ

19 アルフォンソ・デイヴィス

20 トム・ビショフ

27 コンラート・ライマー

45 アレクサンダル・パヴロヴィッチ

▼FW

7 セルジュ・ニャブリ

9 ハリー・ケイン

11 ニコラス・ジャクソン

14 ルイス・ディアス