欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨むバイエルンの登録メンバーを発表した。
メンバーにはマヌエル・ノイアーやジョシュア・キミッヒらが順当に選出されたほか、ルイス・ディアスやニコラス・ジャクソンら新加入選手も含まれている。
また、伊藤洋輝は今年3月に再び右足の中足骨骨折で離脱を余儀なくされて以降、復帰に向けて調整を続けているものの、まだ公式戦復帰をすることができていない状況のなか、Aリスト入りを果たしている。
CL・リーグフェーズでバイエルンは、チェルシーやパフォス、クラブ・ブルッヘ、パリ・サンジェルマン（PSG）、アーセナル、スポルティング、ユニオン・サン・ジロワーズ、PSVとの対戦を予定している。
バイエルンの登録メンバー23名は以下の通り。
▼GK
1 マヌエル・ノイアー
26 スヴェン・ウルライヒ
40 ヨナス・ウルビヒ
▼DF
2 ダヨ・ウパメカノ
3 キム・ミンジェ
4 ヨナタン・ター
21 伊藤洋輝
22 ラファエル・ゲレイロ
23 サシャ・ブイ
30 カッシアーノ・キアラ
44 ヨシプ・スタニシッチ
▼MF
6 ジョシュア・キミッヒ
8 レオン・ゴレツカ
10 ジャマル・ムシアラ
17 ミカエル・オリーズ
19 アルフォンソ・デイヴィス
20 トム・ビショフ
27 コンラート・ライマー
45 アレクサンダル・パヴロヴィッチ
▼FW
7 セルジュ・ニャブリ
9 ハリー・ケイン
11 ニコラス・ジャクソン
14 ルイス・ディアス