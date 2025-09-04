ドジャースのムーキー・ベッツ、疑惑の判定で見逃し三振…？　外角へのスラ…

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは3日（日本時間4日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「2番・遊撃」で先発出場。3回の打席ではストライクゾーンを外れたように見える球がストライク判定され、見逃し三振となった。



パイレーツの先発、ブラクストン・アシュクラフトの前に第一打席は三塁へのライナーに倒れたムーキー・ベッツ。







0－2とドジャース2点ビハインドで迎えた3回表、先頭打者の大谷翔平が遊フライに打ち取られ、2打席目のバッターボックスへ。



ベッツは2球で追い込まれると、アシュクラフトは3球目に外角へのスライダーを選択。ストライクゾーンを外れたように見えたが、審判はストライクとジャッジし、見逃し三振となった。



淡々とベンチへ下がったベッツだが、前日の試合ではマルチヒットと8月以降は調子を取り戻しつつあるだけに、ドジャースファンにとっては歯がゆい打席となった。



試合は5回終了時点で0－2とパイレーツにリードを許している。









【動画】外れたようにも見えるが…ベッツへの微妙なストライク判定がこちら

[速報] ベッツ 外れたようにみえる球で三振



