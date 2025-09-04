「勢い感じられない」ダルビッシュ有ら先発投手陣が不調。下位チーム相手…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、2日（日本時間3日）に行われたボルティモア・オリオールズ戦で先発し、5回途中まで投げて6安打4失点2四球6奪三振の成績を残した。同選手を含む先発投手陣が不調に陥っていると、米紙『ニューヨークタイムズ』が報じている。

ダルビッシュは初回からジェレマイア・ジャクソン内野手にソロホームランを打たれ1点を失ってしまう。2回は無失点で切り抜けるも、3回にはエマヌエル・リベラ内野手のタイムリーヒットなどから追加点を奪われた。4回は相手に得点を許さず、その後5回途中で降板。最終的にパドレスは2-6の敗戦を喫している。

同紙はタイトルに「パドレスには課題が山積みだ。先発投手陣が依然として最大の懸念材料」とつけ、「4年前、パドレスは投手不足と怪我に苦しみ、シーズン終盤に大崩壊。貯金17から最後の46試合で34敗し、監督が解任された。その悪夢がファンの記憶にある一方で、今のパドレスはまだ崩壊には至っていない。ドジャースと2.5ゲーム差で、ポストシーズン進出確率も97％を超えている。ただし、勢いは感じられない。大型補強の効果も薄れ、下位チーム相手に負けが込んでいるのが現状だ」と指摘した。

