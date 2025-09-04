リヴァプールは3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。

Aリストのメンバーにはフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーらが順当に選出されたほか、遠藤航も登録されている。また、今夏新加入となったフロリアン・ヴィルツやウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらも含まれている。

なお、Bリストの条件を満たしていない17歳のリオ・ングモハもAリスト入りした一方で、プレミアリーグ開幕節で勝ち越しゴールを決めたフェデリコ・キエーザはリストから外れることとなった。

CL・リーグフェーズでリヴァプールは、アトレティコ・マドリードやガラタサライ、フランクフルト、レアル・マドリード、PSV、インテル、マルセイユ、カラバフと対戦する。

リヴァプールのAリスト登録メンバー22名は以下の通り。ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。

▼GK

1 アリソン

25 ギオルギ・ママルダシュヴィリ

28 フレディ・ウッドマン

▼DF

2 ジョー・ゴメス

3 遠藤航

4 フィルジル・ファン・ダイク

5 イブライマ・コナテ

6 ミロシュ・ケルケズ

12 コナー・ブラッドリー

15 ジョヴァンニ・レオーニ

26 アンドリュー・ロバートソン

30 ジェレミー・フリンポン

▼MF

7 フロリアン・ヴィルツ

8 ドミニク・ソボスライ

10 アレクシス・マック・アリスター

17 カーティス・ジョーンズ

38 ライアン・フラーフェンベルフ

▼FW

9 アレクサンデル・イサク

11 モハメド・サラー

18 コーディ・ガクポ

22 ウーゴ・エキティケ

73 リオ・ングモハ