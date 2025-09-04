CL登録メンバー入りした遠藤航 [写真]=Getty Images

　リヴァプールは3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。

　Aリストのメンバーにはフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーらが順当に選出されたほか、遠藤航も登録されている。また、今夏新加入となったフロリアン・ヴィルツやウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらも含まれている。

　なお、Bリストの条件を満たしていない17歳のリオ・ングモハもAリスト入りした一方で、プレミアリーグ開幕節で勝ち越しゴールを決めたフェデリコ・キエーザはリストから外れることとなった。

　CL・リーグフェーズでリヴァプールは、アトレティコ・マドリードやガラタサライ、フランクフルト、レアル・マドリード、PSV、インテル、マルセイユ、カラバフと対戦する。

　リヴァプールのAリスト登録メンバー22名は以下の通り。ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。

▼GK
1　アリソン
25　ギオルギ・ママルダシュヴィリ
28　フレディ・ウッドマン

▼DF
2　ジョー・ゴメス
3　遠藤航
4　フィルジル・ファン・ダイク
5　イブライマ・コナテ
6　ミロシュ・ケルケズ
12　コナー・ブラッドリー
15　ジョヴァンニ・レオーニ
26　アンドリュー・ロバートソン
30　ジェレミー・フリンポン

▼MF
7　フロリアン・ヴィルツ
8　ドミニク・ソボスライ
10　アレクシス・マック・アリスター
17　カーティス・ジョーンズ
38　ライアン・フラーフェンベルフ

▼FW
9　アレクサンデル・イサク
11　モハメド・サラー
18　コーディ・ガクポ
22　ウーゴ・エキティケ
73　リオ・ングモハ