リヴァプールは3日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。
Aリストのメンバーにはフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーらが順当に選出されたほか、遠藤航も登録されている。また、今夏新加入となったフロリアン・ヴィルツやウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサクらも含まれている。
なお、Bリストの条件を満たしていない17歳のリオ・ングモハもAリスト入りした一方で、プレミアリーグ開幕節で勝ち越しゴールを決めたフェデリコ・キエーザはリストから外れることとなった。
CL・リーグフェーズでリヴァプールは、アトレティコ・マドリードやガラタサライ、フランクフルト、レアル・マドリード、PSV、インテル、マルセイユ、カラバフと対戦する。
リヴァプールのAリスト登録メンバー22名は以下の通り。ポジションは欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』を参照。
▼GK
1 アリソン
25 ギオルギ・ママルダシュヴィリ
28 フレディ・ウッドマン
▼DF
2 ジョー・ゴメス
3 遠藤航
4 フィルジル・ファン・ダイク
5 イブライマ・コナテ
6 ミロシュ・ケルケズ
12 コナー・ブラッドリー
15 ジョヴァンニ・レオーニ
26 アンドリュー・ロバートソン
30 ジェレミー・フリンポン
▼MF
7 フロリアン・ヴィルツ
8 ドミニク・ソボスライ
10 アレクシス・マック・アリスター
17 カーティス・ジョーンズ
38 ライアン・フラーフェンベルフ
▼FW
9 アレクサンデル・イサク
11 モハメド・サラー
18 コーディ・ガクポ
22 ウーゴ・エキティケ
73 リオ・ングモハ