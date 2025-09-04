夫が「モノを捨てない」問題…妻の悩みに、“捨てられない”立場の経験者が語るその理由、円満解決のヒントは？

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。8月29日（金）の放送は、「物を捨てられない夫」に関する相談を紹介しました。私の夫は全く物を処分しません。使わない物も「捨てなくちゃなあ」と言いながら、処分しません。逆に私は「今、使わない物」が視界に入るのが嫌なのでバンバン処分しています。フリマだったり、誰かに譲ったり。なぜなら使わない物の空間に家賃を払いたくないからです。そこで夫タイプのリスナーのみなさんの「捨てられない気持ち」「なぜ手放せないか」など聞かせてくれたらうれしいです。私は私、夫は夫、とわかっているのですが、やはり自分の考えだけでは偏ってしまうので。まだまだ先の長い人生、穏やかに理解しあって生きていたいのです。（東京都 50代 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「すごくわかる！」と共感し、自身は「中間の人間」だと話します。捨てられるものもあれば、永遠に捨てられないものもある、と語り、捨てられる人への憧れがあることを明かしました。また、「いつか使えるかも？」「リメイクすれば使えるかも？」といった気持ちが捨てられない理由になること、「かわいい紙袋が捨てられない！」といったエピソードも披露し、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。我が家は、「片付けて」「捨ててくれない？」などお互いに干渉しないように、リビングなどの共有スペースに置いていいものは、最低限これだけ！と決めています。洗面所の使っていい棚は、お互いに縦1列ずつ。それ以外は共有スペースに置かない。はみ出す場合は、自分の部屋に置く。各自の部屋のものは干渉しない。元々は私の物が多すぎて夫から提案されましたが、このルールがきっかけで今では私の方が物が少なくなりました！ 狭い自分の部屋に物がたくさんありすぎると、窮屈でスペースが欲しくなり、捨てたくなり、物が減っていきました！（東京都 30代 女性 パート・アルバイト）私は相談者さんと同じ立場で、夫が物を捨てられないタイプで頭を悩ませているので、非常にお気持ちが分かります！ 本人いわく、「いつか使うかもしれない、使いたいときに無いといやだ」という理由から物が捨てられないようです。「今は捨てて、必要になってから買えばいいじゃないか」と提案しましたが、「買いに行く手間が嫌だ、いつでも使えるようにしたい」という考えのようです。（東京都 30代 女性 会社員）私はざっくり言うと、①収集癖やモノへの大きな執着がある②思い出や記念にとっておきたい気持ち③「何かのときに必要！」と備える気持ちがあります。今、部屋を見渡すと、思い出や記念にとってあるのは、大学時代好きだった授業のレジュメ、旅先のパンフレットやチケット、趣味の鉄道のクリアファイル。何かの備えでとってあるのは、家事に役立つと思ってとってある高校の家庭科の教科書、家電の大きい段ボールなどなど。いずれも収集癖とモノへの大きな執着があるのだなと感じます。引っ越しも近いのでそろそろなんとかせねば……と思うのですが、モノを失うのが怖いのかもしれません。（東京都 30代 男性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM