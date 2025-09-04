歩行者×自動車の「死亡事故」…横断歩道以外を渡って起きた割合は？ ドライバーと「目を合わせる」重要性も【交通安全クイズ】

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。今回の放送では、「歩行者の交通安全」に関するクイズが出題されました。令和2年～令和6年の5年間で、歩行者が横断中に自動車と衝突して死亡した交通事故のうち、横断歩道以外を渡っていた割合は次のうちどれ？① 約3割② 約6割③ 約8割② 約6割自動車と歩行者の交通死亡事故の多くは、歩行者が道路を渡っているときに起こっています。なかでも「横断歩道以外」を渡っていたケースが約6割と、とても多いのが現状です。命を守るためにも、横断歩道や信号機がある場所を渡るように心がけましょう。また、道路を渡るときは、信号を守ることはもちろん、ドライバーと目を合わせて「渡るよ！」と伝えることも大切です。周りをしっかり見て、安全を確認してから渡りましょう。監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X： @sol_info