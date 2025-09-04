ユージ「1回だけやったもん（笑）」受験生時代の“まさか”の志望校選び（!?）を明かす

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

今回の放送では、受験生の息子をもつリスナーからのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

高校3年生の息子は、受験勉強の勝負の夏休みが終わりました。これまで何度か模擬試験を受け、その結果に一喜一憂。なかなか志望校が決まらなかったのですが、夏休みの最終日に「この大学に決めた！」と、初めてはっきりと自分の口から宣言してきました。夏休み中にまた少したくましくなった息子へ、目標に向かって頑張れるよう、この曲を送りたいです。よろしくお願いします。

＊

このメッセージに、まず吉田は「この夏休みの間、本当に勉強をたくさん頑張りましたね。他の受験生のみなさんも」と労います。

そして、ユージは「志望校が決まらないことも、そりゃあ、あるよ！ だって、絞れって言われたって（そんなすぐに決められないじゃん！）」と寄り添います。

吉田も「その子の、“自分の人生が決まる”という大きな選択を、この10代でするって、すごいことですよね。あらためて思います」と共感。

さらにユージは自身の受験時代を振り返り、「俺も高校のときは、やっぱりどこの高校に行こうかって選ぶじゃん。マジで迷ったもんね」と語ります。

「母親がなんか分厚い本をドンッと持ってきて、『このなかから選びな』って言われたけど、『選べるかー！』って。『多すぎるわー！』って1回だけやったもん（笑）」と当時を振り返り、一度だけ“勘”に頼って志望校を選ぼうとしたというエピソードを披露。

「パラパラパラって開いて、隙間に手パッと入れて『ここ！』ってしたら、めちゃめちゃ偏差値高くてやめてた」と冗談交じりに話すと、吉田も「模試の結果とかそういうのを考慮してっていうところもあると思うんですけども、（リスナーさんの息子さんは）自分で決めたということが素晴らしいですね」と称えました。

最後にユージと吉田は「本当に応援しております」と語り、リスナーからのリクエストでYOASOBIの楽曲「群青」をオンエアしました。

