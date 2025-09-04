トッテナム・ホットスパーは3日、UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズに臨む登録メンバーを発表した。

今夏川崎フロンターレから移籍した日本代表DF高井幸大は、登録メンバーから外れた。高井は足底腱膜のケガのためアジアツアーに帯同せず、プレシーズンから出遅れている状態だ。また負傷離脱中のジェームズ・マディソンやデヤン・クルゼフスキらもメンバーからは外れている。

トッテナムの登録メンバーは以下の通り。リーグフェーズの初戦はビジャレアルと対戦する。

1 GKグリエルモ・ヴィカーリオ

4 DFケヴィン・ダンソ

6 MFジョアン・パリーニャ

7 MFシャビ・シモンズ

9 FWリチャーリソン

13 DFデスティニー・ウドギー

14 MFアーチー・グレイ

15 MFルーカス・ベリヴァル

17 DFクリスティアン・ロメロ

19 FWドミニク・ソランケ

20 MFモハメド・クドゥス

22 MFブレナン・ジョンソン

23 DFペドロ・ポロ

24 DFジェド・スペンス

28 MFウィルソン・オドベール

29 MFパペ・マタル・サール

30 MFロドリゴ・ベンタンクール

31 GKアントニーン・キンスキー

33 DFベン・デイヴィス

37 DFミッキー・ファン・デ・フェン

39 FWランダル・コロ・ムアニ

40 GKブランドン・オースティン