ボーイズグループ・＆TEAMの韓国デビューまでの約100日に密着したドキュメンタリー番組『＆TEAM 100日密着 ～Howling out to the World～』(毎週木曜24:59～ ※全6回)が、10月2日から日本テレビで放送される。

9月3日のアニバーサリーイベント『＆TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』で、この秋韓国デビューすることを発表した＆TEAM。

今回の番組では、韓国デビューに向けて真剣にレコーディングやレッスンに没頭するメンバーの様子、韓国デビューの準備をしながらも過ごす日本での多忙で充実した日々、忙しい日々の合間にメンバー同士で語り合う韓国デビューへの覚悟と想いなど、100日間の駆け巡る日々の彼らの過ごし方と、メンバー同士の会話から垣間見える、素の姿が映し出される。

Huluでは放送前の毎週木曜0時から、未公開映像を追加した特別版を先行配信する。

■＆TEAM コメント

日本発のグローバルグループとして結成から3周年を迎えた今、韓国デビューに挑戦させていただくことになりました。僕たちの真価が問われるこの舞台に、大きなプレッシャーや不安も感じています。しかしそれ以上に、皆さんに成長した姿を一刻も早く見ていただきたいという強い想いで毎日準備しています。この番組を通して、本気でグローバル舞台を目指す僕たちの、ありのままの姿をぜひ見守っていただけたらうれしいです。

(C)YX LABELS