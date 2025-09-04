ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)で、エンタメコーナーの9月担当マンスリープレゼンターを務めることが4日、発表された。あす5日から生出演する。

同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。

■藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）

――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？

「ものすごく嬉しかったです。あの『めざましテレビ』にマンスリーエンタメプレゼンターで出演させていただけるということで、うれしいと同時に背筋が伸びる思いですが、しっかり頑張りたいと思います」

――メンバーの大森元貴さん、若井滉斗さんの反応は？

「とても喜んでくれました。それと同時に、普段（言葉が）かみかみであったり、おっちょこちょいなところもあるので心配もされました」

――早起きは得意ですか？

「ミセスのメンバー３人の中では得意な方なのですが、早朝から元気よく過ごせるのか？ドキドキではあります」

――『めざましテレビ』のイメージは？

「物心つく前からずっと放送されているので、僕にとってすごく安心感のある番組です」

――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？

「動物が大好きなので、『今日のわんこ』を自分が出演しながら見られるのがすごくうれしいです。そして普段は(言葉が)かみかみだったり、音読みと訓読みを間違えちゃったりとかするのですが、原稿読みにもトライしてみたいです」

――エンタメコーナーを一緒に伝える軽部アナウンサーの印象は？

「僕ら世代にとって軽部さんは、朝に“いってらっしゃい”をしてくれるお父さんのような存在です。変わらずお元気でお仕事されている姿がいつもすてきです」

――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

「マンスリーエンタメプレゼンターということで１か月、皆さんの朝にお供させていただきます。僕で大丈夫かな？という気持ちもありますが、皆さんに少しでも多くの笑顔を届けられたらと思います。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします」

■佐々木渉チーフプロデューサー

「今月のエンタメプレゼンターは、国民的アーティスト、 Mrs. GREEN APPLE の藤澤涼架さん！卓越したミュージシャンとしての才能だけでなく、映画に初出演したり、バラエティなどマルチに大活躍されていて、どんなプレゼンをしてくださるのか今から楽しみです。さらには、故郷・長野やアニマルをこよなく愛し、いつも笑顔で癒やしてくれる、“りょうちゃん”の人間的な魅力も、たっぷりお伝えしていきます。藤澤さんが、『めざましテレビ』と奏でる予測不可能な“ハーモニー”に、ぜひご期待ください！」