扶桑社は、雑誌「週刊SPA!」発の公式マンガサイト「マンガSPA!」を9月24日に正式オープンする。

「マンガSPA!」は、37年間にわたり“サラリーマン”に寄り添ってきた週刊SPA! が、その知見とネットワークを活かし、「日常をちょっと楽にする」体験を読者に届ける新たな拠点だ。

1.名作アーカイブを無料配信!

『孤独のグルメ』（原作：久住昌之／作画：谷口ジロー）、『アラサーちゃん 無修正』（峰なゆか）、『ロマンス暴風域』（鳥飼茜） など、ドラマ・映画化もされた作品を公式に楽しめる(一部、有料あり)。

2.週刊SPA! の最新連載をそのまま配信!

本誌と連動し、『飛鳥クリニックは今日も雨』(原作：Z李/シナリオ：青木健生/作画：猛画)、『今日も嫁が見つからない』(小田原ドラゴン)、『トムライガール冥衣』(原作：角由紀子/作画：文野紋)、『少年イン・ザ・フッド』(SITE)、など現在連載中の“最新話”をタイムリーに公開。雑誌とネットが一体となった読書体験を実現する。

3.サブスク「My SPA!」作品も網羅

『人妻A』(花津ハナヨ)、『老後の仕事がありません!』(原案：(株)シニアジョブ／作画：齋藤邦雄)、など、一昨年9月にスタートした有料サブスクサイト『My SPA!』で公開される人気連載作品も横断的に楽しめる。

4.ココでしか読めない新作連載!

『The DogFather ドッグファーザー』(つの丸)、『何もしないをしに行く日』(まんきつ)、・『しもてく一家〜ガン、介護、発達障害! ポンコツ三世代修羅場日記〜』(沖田✕華)。第一線で活躍する作家陣が揃い、“ココにしかない”話題作が続々登場する。

＜ 編集長コメント＞「サラリーマンに寄り添って37年――週刊SPA! が新作マンガ満載の公式サイトをオープン! 会社より居心地のいい“もう一つの居場所”を目指します」(マンガSPA! 編集長・加藤浩之)

今後の展開として、2025年秋には本格始動を予定し、新規連載の拡充、サービス機能の拡張を計画。継続的に成長するプラットフォームとして、さらなる進化を遂げる。「マンガSPA! 」の公開日は9月24日 12:00。ティザーサイト公開日は8月25日12:00。サービス内容：週刊SPA! 関連の漫画作品を無料・有料で配信する公式サイト。