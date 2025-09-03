大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、ピッツバーグ・パイレーツと戦い7-9で敗れた。お互いに点を取り合った末に競り負けるという形になったが、投手陣の方により厳しい目が向けられているようだ。米メディア『ESPN』のブレイク・ハリス記者が綴った。

同戦のドジャースは先発のクレイトン・カーショー投手が初回にいきなり4点を奪われたが、大谷の46号ソロ、アンディ・パヘス外野手の24号ソロなどで4回に同点に追いついた。しかし、6回以降はリリーフ陣が計5失点を喫するなど振るわず、打線の追い上げも及ばなかった。

試合後、ハリス記者は「ドジャースは試合前までは、1試合で7得点以上かつ12安打以上を記録した試合では今季20勝1敗だった それが現在では20勝2敗となった 最下位の打線相手に、投手がこの試合を台無しにした」と綴っている。

ドジャースは1日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦でも、3点リードの8回にタナー・スコット投手が3ランを被弾し同点に追いつかれている。リリーフ陣の不安定さが深刻化していることは間違いないが、デーブ・ロバーツ監督は有効な手を打てるのだろうか。

