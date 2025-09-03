このまま”出番なし”…？中日、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない中日ドラゴンズの選手を紹介したい。

草加勝

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／77kg

・生年月日：2001年11月21日

・経歴：創志学園高 - 亜細亜大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（中日）

ルーキーイヤーの昨季は、右肘手術の影響でシーズン全休となった草加勝。プロ2年目の今季は、ここまで一軍登板こそないが、順調なステップアップを見せている。

亜細亜大では3年秋のリーグ戦で最優秀防御率を獲得し、ドラフト候補に浮上した草加。4年時には大学日本代表に選出されるなど高い注目を集めた。

2023年ドラフト会議では外れ1位指名ながら、2球団が競合。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

即戦力として大きな期待を受けたが、1月の新人合同自主トレーニング期間に右肘の違和感を訴えて離脱。2月に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、ルーキーイヤーはリハビリ生活を余儀なくされた。

それでもプロ2年目の今季は、4月末に二軍で実戦復帰。8月27日の阪神戦ではプロ入り後最長となる7回を投げ、5安打1失点の好投を披露した。

ここまでファームでは9試合に登板し、1勝0敗、防御率1.62をマーク。待望の一軍デビューの可能性も、十分にありそうだ。

森博人

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／84kg

・生年月日：1998年5月25日

・経歴：豊川高 - 日本体育大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（中日）

今季は、開幕前に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、シーズン中の復帰が絶望的となっている森博人。2023年以降は一軍登板から遠ざかっており、苦しいシーズンが続いている。

日本体育大から2020年ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験すると、翌2022年は6月からブルペンに定着し、30試合登板、1勝0敗、防御率2.67の好成績を収めた。

しかし、2023年は不調に陥り、二軍で33試合登板、防御率5.73と低迷。飛躍が期待されたシーズンだったが、まさかの一軍登板なしに終わった。

昨季は開幕前に右肘の靭帯を損傷し、大きく出遅れた。復帰後は二軍で24試合登板、防御率2.16と結果を残していたが、一軍昇格には至らなかった。

プロ5年目の今季は、前年に続いて右肘の故障で春季キャンプ中に離脱。トミー・ジョン手術を決断し、今シーズンはリハビリに費やすことになった。

松木平優太

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年2月24日

・経歴：精華高

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト3位（中日）

昨季は待望の支配下登録、さらにはプロ初勝利も手にした松木平優太。高卒5年目の今季はさらなる飛躍が期待されていたが、現時点で一軍登板がなく、ファームで足踏みしている。

精華高から2020年育成選手ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団した松木平。高卒1年目は身体作りに重点を置き、二軍で2試合の登板にとどまったが、翌年以降は徐々に登板数を増やした。

高卒4年目の昨季は、開幕から二軍で圧巻のピッチングを続け、7月に支配下昇格。7月31日のヤクルト戦で6回無失点の好投を見せ、プロ初勝利を挙げた。

最終的に一軍では8試合に登板し、2勝4敗、防御率3.70を記録。二軍では16試合の登板で10勝3敗、防御率1.76の好成績を収め、ウエスタン・リーグの最多勝に輝いた。

今季は先発ローテーションへの定着が期待されたが、故障で出遅れた。5月に戦線復帰したものの、二軍ではここまで13試合登板、4勝4敗、防御率3.18と前年から数字を落としている。残りのシーズンで、一軍昇格のチャンスを手繰り寄せたい。

山浅龍之介

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／82kg

・生年月日：2004年4月21日

・経歴：聖光学院高

・ドラフト：2022年ドラフト4位（中日）

次期正捕手候補と期待を寄せられ、高卒1年目から一軍の舞台を経験している山浅龍之介。しかし高卒3年目の今季は、故障との闘いが続いている。

聖光学院高では2年時から正捕手を担い、3年夏には甲子園4強入りに貢献した山浅。強肩強打の捕手として注目を集め、2022年ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した。

ルーキーイヤーは高卒新人ながら、春季キャンプの一軍メンバーに抜擢。開幕は二軍で迎えたが、5月には一軍デビューを果たした。

同年は7試合の一軍出場で2打数無安打に終わったものの、貴重な経験を積んだ。

高卒2年目の昨季は、一軍では3試合の出場に終わるなどファームを主戦場に。二軍では48試合出場、打率.167、4打点と苦しんだが、盗塁阻止率.500と能力の一端を示した。

だが、今季は右肩のコンディション不良で出遅れ、実戦復帰は6月に。その後も継続的な試合出場には至らず、ここまで二軍では12試合の出場にとどまっている。まずはコンディションを整え、競争に割って入りたいところだ。

梅津晃大

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／100kg

・生年月日：1996年10月24日

・経歴：仙台育英高 - 東洋大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（中日）

抜群のポテンシャルを秘めるも、プロ入り後は度重なる故障に苦しんでいる梅津晃大。プロ7年目の今季は右肩の手術を決断し、長期離脱を強いられている。

東洋大時代はリーグ戦通算1勝にとどまるも、最速150キロ超の大型右腕と高い評価を受け、ドラフト2位で中日ドラゴンズに入団。

ルーキーイヤーは右肩の故障で出遅れたが、6試合の登板で4勝1敗、防御率2.34と潜在能力の高さを示した。

だが、その後は故障が続き、一軍での登板機会は限られた。2022年3月には右肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を敢行。

翌2023年のシーズン後半に一軍復帰し、3試合の登板ながら1勝1敗、防御率0.95と復活を印象付けた。しかし昨季は、自己最多の14試合に登板するも、2勝8敗、防御率4.07と伸び悩んだ。

今季は右肩の不調で出遅れ、7月中旬に右肩関節唇形成術を決断。一軍、二軍ともに登板がないまま、シーズンを終えることになりそうだ。

味谷大誠

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年6月14日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2021年ドラフト4位（中日）

今季で高卒4年目を迎える味谷大誠だが、一軍定着には至らず、二軍でも停滞している状況だ。

花咲徳栄高では2年秋から正捕手を務め、高校通算13本塁打を記録した味谷。2021年ドラフト4位指名を受け、中日ドラゴンズの一員となった。

ルーキーイヤーは二軍で52試合に出場したが、打率.065とプロの壁に直面。それでも翌2023年は一軍デビューを果たし、プロ初安打を放った。

一軍では6試合の出場にとどまったが、打率.286（7打数2安打）を記録。二軍でも54試合の出場で打率.227と成長を示した。

しかし昨季は、二軍で52試合出場、打率.193、1本塁打、6打点と低迷。高卒4年目の今季はここまで一軍出場がなく、二軍でも52試合の出場で打率.216と目立つ成績を残せていない。

高卒捕手は一軍定着までに時間を要することが通例だが、ルーキーの石伊雄太が奮闘しているだけに、そろそろ浮上の兆しを見せたいところだ。

