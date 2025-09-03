“安定感を欠く”ドジャース・佐々木朗希、メジャー再昇格への雲行きは…？解…

メジャーリーグ 最新情報

今季からロサンゼルス・ドジャースでプレーしている佐々木朗希だが、メジャー1年目は厳しいシーズンとなっている。現地2日の傘下3Aでのリハビリ登板では5回を投げ抜いたものの、デーブ・ロバーツ監督が出した最重要課題は解消できず。レギュラーシーズンは残り1か月を切った中、佐々木のメジャー再昇格への雲行きは怪しいままだ。（文・八木遊）

ハプニング発生も…5回を投げ切った佐々木

現地2日（日本時間3日）、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツの一員として4度目のリハビリ登板に臨み、目標の5回を投げ切った。

1週間ぶりのマウンドに上がった佐々木は、ヒューストン・アストロズ傘下のシュガーランド・スペースカウボーイズと対戦。初回は2つのアウトを簡単に奪ったものの、その後は死球→2ラン、四球→2ランといきなり4点を失う苦しいスタートとなった。

さらに、2本目の被弾直後には球場の照明が消えるハプニングが発生。約20分間の中断を強いられた。

しかし、この中断がいい気分転換となったのか、再びマウンドに上がった佐々木は、制球力を大幅に改善。ストライク率を中断前の42.1%（19球中8球）から、中断後は68.0%（50球中34球）に引き上げた。

特に4回と5回は6人の打者に対して出塁を許さず。4回はわずか7球、5回も10球で終える省エネ投法を披露し、デーブ・ロバーツ監督が厳命していた制球力の改善と5イニングを投げ切ることにも成功した。

ただし、指揮官が試合前に佐々木に与えていた最重要課題は解消できないままだ。

安定感がなかった”球速”

ロバーツ監督が佐々木のメジャー再昇格に向けて言及していたのは、5イニングを投げることと制球力の精度、そして球速の安定性の3つだった。

前回の登板（8月26日、対メンフィス・レッドバーズ）で、佐々木は75球を投げ、最速98.8マイル（約159.0キロ）を計測。自慢の真っすぐが徐々に本来の形に戻っているかにも見えた。

ところが、1週間ぶりの登板となったこの日は、フォーシームの最速は96.9マイル（約155.9キロ）に留まり、前回から3キロ以上ダウン。95マイル（約152.9キロ）に達しない速球も多く、球速に安定感はなかった。

照明の不具合による中断の前と後を比べても、フォーシームの平均球速は94.5マイル（152.0キロ）と94.4マイル（151.9キロ）でほぼ横ばい。課題の一つは持ち越しとなり、LA行きは遠のいたといえるだろう。

マイナーでの防御率も7.00から7.07に悪化し、佐々木のメジャー再昇格に向けた雲行きは怪しいまま。奇しくも照明が消えた（light off）ことが、佐々木の今後を暗示しているかのようでもある。

light offには「turn the light off」など明かりを消すという意味もあるが、ｌightを動詞として「light off～」のような形で使えば、「～に点火する」「～に着火する」という意味にもなる。実際にハプニング以降、佐々木は4回1/3を無失点で切り抜けており、照明が消えたことは吉兆といえなくもない。

レギュラーシーズンは残り1か月を切ったが、佐々木を待ち受けているのは明るい未来か。ルーキーの険しいメジャー再昇格への挑戦は続く。

