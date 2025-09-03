首位独走中だが…阪神、去就が不透明な外国人選手（1）まさかの”電撃復帰”も

今季はセ・リーグの首位を独走中の阪神タイガースだが、外国人選手に限ると目立った成績を残す選手は少ない。来季もチームに残留できるのかどうか、瀬戸際に立つ選手も存在しており、今後の巻き返しが必須と言える状況だ。そこで今回は、来季の去就が不透明な外国人選手を取り上げる。（今季成績は9月3日終了時点）

ラファエル・ドリス

・投打：右投右打

・身長／体重：196cm／106kg

・生年月日：1988年1月10日

・経歴：ディビナプロビデンシア高 - カブス

電撃復帰を果たしたラファエル・ドリスも、来季の残留が確定とは言い難いだろう。

2016年に阪神タイガースに入団したドリスは、来日1年目で34試合に登板し、防御率2.12の成績を残した。しかし、けがの影響などもあり、同年オフに自由契約となった。それでも翌年2月に再契約を結び、その後も阪神で腕を振った。

2017年は守護神として37セーブを挙げ、セーブ王のタイトルを獲得。2018年、19年も50試合以上に登板するなど、フル回転を見せていた。その活躍を評価され、2020年からメジャーの舞台に戻った。

昨季から独立リーグに身を移すと、今季7月に阪神復帰を発表。6年ぶりに縦じまのユニフォームを着ることとなり、ここまでも安定したピッチングを披露している。

とはいえ、来年1月で38歳を迎えるドリスに対し、阪神がどこまでの条件を提示するのかは不透明だ。年俸と年齢のバランスなどを考え、どういった判断をするのか注目が集まる。

