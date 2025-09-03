ラ・リーガのバルセロナは3日、同クラブに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・バルデの負傷状況を発表した。

現在21歳のバルデはバルセロナのカンテラ出身で、2021年9月にトップチームデビュー。2022－23シーズンから左サイドバックの主軸に定着し、昨季はラ・リーガなどを制したクラブの国内3冠獲得に大きく貢献した。今季もここまでのリーグ戦全3試合に先発出場中。バルセロナでの通算公式戦出場数は129試合で、3ゴール18アシストを記録している。

ラ・リーガ開幕からの3試合で2勝1分の成績を残し、連覇に向けて悪くないスタートを切ったバルセロナ。そんななか、同クラブは公式サイトで、3日のトレーニング中にバルデが左ハムストリングを負傷したと発表した。なお、負傷は軽度であり、復帰期間については今後の経過次第と説明している。

一方、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、バルデが3〜4週間程度にわたり離脱すると報道。9月28日のレアル・ソシエダ戦までは欠場する見込みで、来月1日開催のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節のパリ・サンジェルマン（PSG）戦も出場が不透明であるようだ。同選手は今年4月のレガネス戦でも左ハムストリングを負傷しており、当時も約1カ月の離脱を経験。復帰から4カ月程度での再負傷となるため、バルセロナ側は慎重な対応を取る予定と報じた。