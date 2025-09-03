電気グルーヴの“驚くほど自由な生活”が明らかに!? 石野卓球「平日は毎日海水浴」、ピエール瀧「スーパーカブで全国旅」

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ お二人の普段の過ごし方などについて伺いました。

◆“自由業”（!?）の電気グルーヴ、実は平日はヒマ？

嶋佐：電気グルーヴさんって、テレビとか出つつライブ活動もずっとやられているじゃないですか。普段はどのぐらいの忙しさなんですか？

卓球：俺は基本的にDJなので（イベントがある）週末以外はヒマなんですよ。だから毎日海水浴に行けるんですよ（笑）。

リリー：楽曲制作とかは？

卓球：ウチにスタジオがあって、ウチのなかでできるので、自分の匙加減ひとつじゃないですか。基本的に本当に自由業ってやつです。

リリー：それ憧れるな〜。

嶋佐：瀧さんはどういう感じですか？

瀧：Netflixとかのドラマをやってるときは忙しいですけど、いうても別に主演でもないのでわりとポコポコ空いてるみたいな感じだし、それが終わったら自由業というか（笑）。

卓球：こいつ、スーパーカブで全国旅したりしてるんですよ。そんなの忙しかったらできないじゃないですか。

瀧：全国っていったら語弊があるけどね。

嶋佐：それは最近っすか？

瀧：最近、最近。スーパーカブ手に入れて、“これでどこまでも行けんじゃねえかな”と思って。朝家出て、目的も決めずに（走ってる）。それこそ甲州街道を延々走ってみたり。

嶋佐：それ高校生がやるやつですよ（笑）。

瀧：そうだね（笑）。

リリー：でもそれ憧れる趣味ですね。男の子って感じ。

嶋佐：卓球さんが海水浴に行くのもすごいけどね。普通しんどいじゃないですか。海行くの。

卓球：もう使命感だね。今日も行かなきゃっていう。朝起きた、今日も暑いな、天気がいいから海水浴行かなきゃっていう（笑）。

瀧：でも最近の夏の暑さのなかでアウトドア行ってるのはすごいですよね。

嶋佐：本当に。外出れないですもん。やっぱ2人とも趣味は多いんですか？ 俺、無趣味で、やっぱ趣味がいっぱいあるほうがかっこいいおじさんになれるなと思って。

卓球：瀧は多趣味だよね。 俺はそんなにないけど。

瀧：俺も草野球、カブ、ゲームなんでどれも大したことないっていうか、趣味というのも恥ずかしいというか。暇つぶしなだけなんで。

嶋佐：卓球さんは海水浴以外なんかあるんですか？

卓球：犬を愛でたり。

リリー：あとはラジオめっちゃ好きですよね。

卓球：ラジオ大好き、大好き。

リリー：家にラジオが何個もあるってYouTubeで観ました。

卓球：そうそう、何十個もあって、部屋ごとにラジオがついててみたいな感じ。同じ番組がね。

嶋佐：それすごいっすね！

瀧：電波系なんだよね（笑）。

リリー：どうやって生きてたら2人のようになれるんやろうな〜。すごいっすよね、かっこいいっす。

卓球：説明のしようがないですね、こっちも。気づいたらこうなってた感じなんで（苦笑）。

嶋佐：そうっすよね〜。

リリー：こういうのに男って憧れるねん。どっかでこうなりたいって思うけどできないのよ。

卓球：すみません（苦笑）。

瀧：午前中から海水浴に行ける人間に俺もなりたいってことだもんね（笑）。

番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。

