WurtS、NEW EPのゲストアーティストとしてなとり参加を発表

9月3日にZepp Hanedaで開催されたWurtSとなとりのツーマンライブ「J-WAVE DREAM BUNCH」にて、WurtSが11月26日（水）にリリースするNEW EP『デジタル・ラブ』収録の新曲「クラッシュ feat. ???」のゲストアーティストがなとりであることを発表、この日のステージでサプライズ初披露した。

「J-WAVE DREAM BUNCH」はWurtSとなとりがそれぞれナビゲーターを務めるJ-WAVE『GURU GURU!』のコーナー「GRUUVE BUNCH」の企画ライブ。二者が親交を深めるきっかけとなった番組主催のイベントでコラボ曲まで初披露された形となる。

ライブ本編が終わりアンコールで再びステージに登場するとWurtSは、「今日を特別な夜にしたいとずっと思ってて、新曲を書いてきました。そしてある人の力を借りました！スペシャルゲストなとり！」。そう語ると、なとりがステージに登場。「クラッシュ feat. なとり」として今作をサプライズ初披露した。

EPは全5曲でCD/デジタルでリリース。「クラッシュ feat. なとり」以外に、TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」、日本テレビ系ドラマ『恋は闇』主題歌「BEAT」に加えて、7月に盟友PEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント「UPDATE」でサプライズ披露されたコラボ曲「UPDATE feat. Deu & Ito （PEOPLE 1）, Moto （Chilli Beans.）」、さらにゲストアーティストを迎えた新曲を含む計5曲を収録。

CDは、その「UPDATE」におけるWurtSのライブ映像を収録したBlu-ray付属の「初回生産限定盤」とCDのみの「通常盤」に加え、10月4日（⼟） 熊本公演からスタートする「WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE- 会場予約限定盤」の全3種類。「会場予約限定盤」は、通常盤CD+GOODS仕様で「タオル」と「ラバーバンド」がBOXパッケージに同封されたツアー会場予約限定商品となっており、ツアー参加の記念となる商品となっている。またUNIVERSAL MUSIC STOREでは「初回生産限定盤」のみ、先着特典として「直筆サイン入りポスター」「アクリルキーホルダー」が付属する。

＜リリース情報＞

WurtS

NEW EP「デジタル・ラブ」

11月26日（水）Release

https://lnk.to/WurtS_dl_ec

【初回生産限定盤】 CD+Blu-ray UPCH-29500 \5,500（税込）

Blu-ray：「UPDATE」 WurtSパートライブ映像収録

【通常盤】CD UPCH-20713 \2,200（税込）

・収録曲（初回生産限定盤/通常盤共通）

「デジタルラブ feat. ???」

「クラッシュ feat. なとり」

「UPDATE feat. Deu & Ito （PEOPLE 1）, Moto （Chilli Beans.）」

「BEAT」

「どうかしてる」

※曲順未定

＜ライブ情報＞

WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE-

10月4日（⼟）熊本 市民会館 シアーズホーム 夢ホール

10月5日（⽇）福岡サンパレス

10月7日（⽕）⼤阪 オリックス劇場

10月13日（⽉/祝）仙台 サンプラザホール

10月17日（⾦）札幌 カナモトホール

10月21日（⽕）東京 LINE CUBE SHIBUYA

10月22日（⽔）東京 LINE CUBE SHIBUYA

10月26日（⽇）神⼾国際会館 こくさいホール

10月28日（⽕）広島 JMS アステールプラザ ⼤ホール

11月1日（⼟）新潟 テルサ

11月2日（⽇）金沢 本多の森北電ホール

11月14日（⾦）名古屋 Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

11月15日（⼟）名古屋 Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

11月24日（⽉/祝）高松 サンポートホール

More info https://wurts.jp

Official Website：https://wurts.jp/