IO、新作EPより「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」MV公開

IOが、新曲「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）を9月3日（水）にリリースした。
あわせて、オリジナル同様MESSが監督を務めたMUSIC VIDEOも公開となった。この楽曲は今秋リリース予定のEP『JUST ALBUM RELOADED』に収録される。
また、この作品を提げた11月16日（日）に横浜アリーナにて行われるワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」のチケット最終予約先行（先着）が9月6日（土）20時より開始となる。
＜リリース情報＞
IO
「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」(Prod. KORK)
配信中
＜ライブ情報＞
「JUST SHOW RELOADED」
日程：11月16日（日）横浜アリーナ
時間：18:00 OPEN 19:00 START
券種：全席指定
金額：￥11,000（税込）
主催：VERETTA SOUNDS
【「JUST SHOW RELOADED」チケット最終予約先行(先着)】
受付URL: https://eplus.jp/io/
受付期間: 9月6日（土）20:00～9月15日（月祝）23:59
※先着のため、販売枚数に達し次第期間終了前に受付を締め切る場合がございます。