「幾億光年」が大ヒット！スリーピースバンド・Omoinotakeの“買い物事情”に山崎怜奈もビックリ

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、FMヨコハマの番組「ありったけ交差点」のパーソナリティをつとめているスリーピースバンド・Omoinotakeの藤井怜央（ふじい・れお/レオ/Vo＆Key）さん、冨田洋之進（とみた・ひろのしん/ドラゲ/Dr）さん、福島智朗（ふくしま・ともあき/エモアキ/Ba）さんが登場！ 「ありったけ交差点」のことや7月13日（日）に配信リリースされた新曲「フェイクショー」などについて伺いました。

◆Omoinotake で一番饒舌なのは？

れなち：2022年に「ありったけ交差点」がレギュラー番組としてスタートして、もう3年ぐらい経ちますが、ラジオはいかがですか？

レオ：めちゃくちゃ楽しいよね。

エモアキ：もう生活の一部になっているので、ありがたいです。

れなち：そもそも皆さんは、いつ頃から知り合ったのですか？

レオ：中学時代からの友達です。

れなち：へぇ！ 例えば、しゃべっているうちに誰かがハメを外す瞬間とかあります？

レオ：ありますね（笑）。

ドラゲ：でも（番組は）収録なので、本当にありがたいです。

エモアキ：ちゃんと（スタッフに）前置きしますね。「ここは使わないでほしい」と（笑）。

れなち：ちなみに、誰が一番しゃべりますか？

レオ：エモアキじゃない？

エモアキ：僕ですかね……好きなことだとワーってしゃべっちゃいます。

◆新曲「フェイクショー」制作裏話

れなち：シングル「幾億光年」をはじめ、Omoinotakeの曲がより一層広がるようになって、注目を浴びるようになってきたかと思いますが、そういう（周囲の）環境が変化するにつれて、3人の関係性も変わっていったりしましたか？

レオ：基本的には、そんなに大きく変わってないと思います。ただ、エモアキは最近めちゃくちゃ服を買っていますね、それも高そうな服をいっぱい（笑）。隣で見ていて面白いくらい毎日違う服を着ています。

エモアキ：いやいや！ コイツも車を買いましたからね（笑）。

れなち：ハハハ。

レオ：車は便利なので買いましたけど（苦笑）。

れなち：ドラゲさんは、最近の大きい出費はありました？

ドラゲ：バイクを買いました！

れなち：すごい！ 皆さん欲しい物を買われていますね。そして、7月13日（日）には新曲「フェイクショー」が配信リリースされました。こちらは、ドラマ「DOCTOR PRICE」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌となっていますが、どんなふうに制作されたのですか？

レオ：今回のドラマは“最後にいろんなことがわかる”っていう形の作品で“痛快さ”が魅力の1つなので、それを曲でどう表すかを考えながら作りました。この曲はメロディーから先に作ったのですが、今までの僕たちにはないメロディーの動きとか、リズムの面白さとかを感じていただけるとうれしいなと思います。

