「幾億光年」が大ヒット！スリーピースバンド・Omoinotakeの“買い物事情”に山崎怜奈もビックリ

◆Omoinotake で一番饒舌なのは？
れなち：2022年に「ありったけ交差点」がレギュラー番組としてスタートして、もう3年ぐらい経ちますが、ラジオはいかがですか？
レオ：めちゃくちゃ楽しいよね。
エモアキ：もう生活の一部になっているので、ありがたいです。
れなち：そもそも皆さんは、いつ頃から知り合ったのですか？
レオ：中学時代からの友達です。
れなち：へぇ！ 例えば、しゃべっているうちに誰かがハメを外す瞬間とかあります？
レオ：ありますね（笑）。
ドラゲ：でも（番組は）収録なので、本当にありがたいです。
エモアキ：ちゃんと（スタッフに）前置きしますね。「ここは使わないでほしい」と（笑）。
れなち：ちなみに、誰が一番しゃべりますか？
レオ：エモアキじゃない？
エモアキ：僕ですかね……好きなことだとワーってしゃべっちゃいます。
◆新曲「フェイクショー」制作裏話
れなち：シングル「幾億光年」をはじめ、Omoinotakeの曲がより一層広がるようになって、注目を浴びるようになってきたかと思いますが、そういう（周囲の）環境が変化するにつれて、3人の関係性も変わっていったりしましたか？
レオ：基本的には、そんなに大きく変わってないと思います。ただ、エモアキは最近めちゃくちゃ服を買っていますね、それも高そうな服をいっぱい（笑）。隣で見ていて面白いくらい毎日違う服を着ています。
エモアキ：いやいや！ コイツも車を買いましたからね（笑）。
れなち：ハハハ。
レオ：車は便利なので買いましたけど（苦笑）。
れなち：ドラゲさんは、最近の大きい出費はありました？
ドラゲ：バイクを買いました！
れなち：すごい！ 皆さん欲しい物を買われていますね。そして、7月13日（日）には新曲「フェイクショー」が配信リリースされました。こちらは、ドラマ「DOCTOR PRICE」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌となっていますが、どんなふうに制作されたのですか？
レオ：今回のドラマは“最後にいろんなことがわかる”っていう形の作品で“痛快さ”が魅力の1つなので、それを曲でどう表すかを考えながら作りました。この曲はメロディーから先に作ったのですが、今までの僕たちにはないメロディーの動きとか、リズムの面白さとかを感じていただけるとうれしいなと思います。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM