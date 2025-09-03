乃木坂46井上和 同期メンバー・一ノ瀬美空＆小川彩との“石垣島旅行”を振り返る「みんなでプールに入ったりして、夏を満喫できました！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。9月1日（月）の放送では、5期生の一ノ瀬美空（いちのせ・みく）さん、小川彩（おがわ・あや）さんと行った石垣島（沖縄県）旅行を振り返りました。井上：9月に入りましたね。皆さん、今年の夏は楽しむことができましたか？ 私は夏休みが取れたわけではないんですけど、たまたまお休みが重なった一ノ瀬美空ちゃんと小川彩ちゃんの3人で、石垣島に行ってまいりました！ Instagram（インスタグラム）やトークアプリで、そのときの写真を送らせていただいたので“見たよ！”っていう生徒（リスナー）さんもいるかなと思います。3人でお揃いのワンピースを買ったり、泊まったところもプライベートプールっていうんですかね？ それがあるところをみっく（一ノ瀬美空）が取ってくれて、みんなでプールにも入ったりして、本当に夏を満喫できました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info