「存在に価値があるんで」電気グルーヴ 結成30年超でも仲良しな“粋な理由”に見取り図リリー＆ニューヨーク嶋佐が感動

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ お二人が仲良くしている芸人・ハリウッドザコシショウさんとの交流などについて伺いました。
◆結成30年を超えても電気グルーヴが仲良しの理由
嶋佐：お二人は、芸人さんとは関係あったりするんですか？
瀧：芸人さんはあんま……ザコシ（ハリウッドザコシショウ）ぐらいかな。
卓球：地元が一緒なんですよ、静岡。
嶋佐：なるほど。じゃあ、イベントとかでも？
卓球：ライブによく来てくれるよね。
瀧：僕らがザコシのライブに行くことはあんまないですけど（笑）。
リリー：芸人と飲みに行ったりしないんですか？
卓球：ないね。
嶋佐：音楽業だといらっしゃるんですか？ 仲良いミュージシャンの方とか。
瀧：恥ずかしい話なんですけど、いないんですよね（苦笑）。
卓球：だからグループ内で一緒に飲んだりしてるんですよ。30年以上やってるのに（笑）。
嶋佐：お2人は本当に仲良いですもんね。
卓球：そうですね。残念ながら、お恥ずかしながら（笑）。
瀧：たまにスチャダラパーとかね。同期っぽい連中はいるけど、音楽業界だからって飲みに誘ったり、食事会っていうのはあんまりないですね。
リリー：たんに昔は被るジャンルの人が日本にいなかったじゃないですか。
卓球：いまだにあんまりいないけどね。あとはミュージシャンと会っても瀧は音楽の話できないじゃないですか。音楽から遠いから（笑）。
瀧：（音楽の話になると）俺、寝ちゃうからね（笑）
リリー＆嶋佐：ハハハハハ（笑）。
リリー：瀧さんは音楽の知識もなく、歌だけは歌えるって感じなんですか？
瀧：歌も怪しいよね。声は出る。声は出せるけど、歌ってるかっていうと怪しいよね（笑）。
卓球：でもまあ、存在に価値があるので。だから仲良くやってるんですよ。
嶋佐：いや〜、素敵や！
リリー：じゃあ、卓球さんがほんまの天才中の天才？
卓球：いやいや、瀧あっての俺なんで、俺あっての瀧で。
リリー：は〜、それ言えるのがかっこいいっすね。
番組では他にも、電気グルーヴのお二人が今後の目標を語り合う場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」
放送日時：毎週水曜 20:00～20:55
パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/shovels/sopranoc/