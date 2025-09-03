「存在に価値があるんで」電気グルーヴ 結成30年超でも仲良しな“粋な理由”に見取り図リリー＆ニューヨーク嶋佐が感動

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ お二人が仲良くしている芸人・ハリウッドザコシショウさんとの交流などについて伺いました。

◆結成30年を超えても電気グルーヴが仲良しの理由

嶋佐：お二人は、芸人さんとは関係あったりするんですか？

瀧：芸人さんはあんま……ザコシ（ハリウッドザコシショウ）ぐらいかな。

卓球：地元が一緒なんですよ、静岡。

嶋佐：なるほど。じゃあ、イベントとかでも？

卓球：ライブによく来てくれるよね。

瀧：僕らがザコシのライブに行くことはあんまないですけど（笑）。

リリー：芸人と飲みに行ったりしないんですか？

卓球：ないね。

嶋佐：音楽業だといらっしゃるんですか？ 仲良いミュージシャンの方とか。

瀧：恥ずかしい話なんですけど、いないんですよね（苦笑）。

卓球：だからグループ内で一緒に飲んだりしてるんですよ。30年以上やってるのに（笑）。

嶋佐：お2人は本当に仲良いですもんね。

卓球：そうですね。残念ながら、お恥ずかしながら（笑）。

瀧：たまにスチャダラパーとかね。同期っぽい連中はいるけど、音楽業界だからって飲みに誘ったり、食事会っていうのはあんまりないですね。

リリー：たんに昔は被るジャンルの人が日本にいなかったじゃないですか。

卓球：いまだにあんまりいないけどね。あとはミュージシャンと会っても瀧は音楽の話できないじゃないですか。音楽から遠いから（笑）。

瀧：（音楽の話になると）俺、寝ちゃうからね（笑）

リリー＆嶋佐：ハハハハハ（笑）。

リリー：瀧さんは音楽の知識もなく、歌だけは歌えるって感じなんですか？

瀧：歌も怪しいよね。声は出る。声は出せるけど、歌ってるかっていうと怪しいよね（笑）。

卓球：でもまあ、存在に価値があるので。だから仲良くやってるんですよ。

嶋佐：いや〜、素敵や！

リリー：じゃあ、卓球さんがほんまの天才中の天才？

卓球：いやいや、瀧あっての俺なんで、俺あっての瀧で。

リリー：は〜、それ言えるのがかっこいいっすね。

番組では他にも、電気グルーヴのお二人が今後の目標を語り合う場面もありました。

