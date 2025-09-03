「怒ったり、憎んだり、投げ出したくなったり…全部の感情をひっくるめて“私”」Z世代ラッパー#KTCHAN新曲に込めた思いを明かす

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。

8月15日（金）と22日（金）の放送では、ラッパー／アーティストの#KTCHAN（ケイティーちゃん）がゲストに登場。ここでは、22日の放送の模様をお届けします。新曲「our emotions」に込めた思いなどについて語ってくれました。

2004年生まれ、神奈川県横浜市出身の#KTCHAN。2022年、「高校生RAP選手権」でフリースタイルRAPデビュー。一気に注目を集め、2023年には「Yahoo!検索大賞2023」ネクストブレイク部門に選出。2024年には「戦極MCBATTLE」女性初のBEST4進出。自身初のワンマンライブを20歳の誕生日に開催。2025年1月には、シングル「距離ガール」でメジャーデビュー。4月には初の東名阪ツアー「#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ”ワンチャン”」を完遂。現在注目の次世代アーティストです。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。#KTCHANの1つ目のモーメントは「2020年 コロナ禍の高校生活で性格がガラッと変わった」、2つ目のモーメントは「2022年 高校生RAP選手権に出たのをきっかけにHIPHOPの世界へ入った」、3つ目のモーメントは「2023年 レジェンドとの対決」でした。

◆すべての感情が“自分らしさ”を構築する

こっちのけんと：続いて、人生4つ目のモーメントは？

#KTCHAN：「2025年8月6日に新曲『our emotions』をリリース」です！

こっちのけんと：どんな曲になっていますか？

#KTCHAN：私たちって日常生活のなかでいい感情もあれば、ちょっと嫌な感情になるときもあるじゃないですか。でも、全部の感情って人間だからこそ味わえるものだと思っていて。だから「すべての感情を感じ尽くして強く生きていこうぜ」というメッセージを込めて作りました。

こっちのけんと：（実際に曲を聴いて）かっけぇ！ まず、歌がめちゃくちゃうまいことにびっくりしています！

#KTCHAN：とんでもないです！

こっちのけんと：トラックのAメロの左右から流れるフルートみたいな音や、途中の夢のなかでしか鳴らないようなシンセの「パーン」って音に自然と目をつぶっちゃって。歌詞を想像しながら聴けるのがすごくよかったです。そして、「emotions」と複数形になっているのもこだわりが？

#KTCHAN：はい。嬉しいとか楽しいだけじゃなくて、怒ったり憎んだり投げ出したくなったり、全部の感情をひっくるめて「私」なんだよねって思っていて。今日の私はめちゃくちゃアゲだけど、次の日はサゲみたいなことってありますよね？

こっちのけんと：めちゃくちゃあります（笑）。

#KTCHAN：そんな自分に驚かされるというか、私って誰なんだろうって思っちゃうときがあるんですよ。どんな感情も私だよねって思いたくて作りました。

こっちのけんと：あと、「my」じゃなく「our」なのもいいんですよね。俺らを包んでくれる。

#KTCHAN：1人じゃないよ！

こっちのけんと：聴いてくれる人のために、一対一以上の方に曲を届けているのが本当に最高です。僕もいい音楽を作ろうって思いました。

#KTCHAN：ちなみに、HIPHOPはやらないんですか？

こっちのけんと：尊敬しすぎて近づきたくないんです（笑）。

#KTCHAN：え～！ なんで!?

こっちのけんと：すごく尊敬したいからこそ初心者でいたいというか。自分はビーチで見てるタイプで、みんなが気持ちよく泳いでいる海には入らない（笑）。

#KTCHAN：へぇ～！ “そっちのけんと”なんですね（笑）。

こっちのけんと：そうなんですよ（笑）。そんなことを考えずに立ち向かっていける#KTCHANやHIPHOPのみなさんが眩しくて仕方ないです。

