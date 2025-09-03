日向坂46河田陽菜「スポーツしたいかも」11月19日におこなわれる“卒業セレモニー”でやりたいこととは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月29日（金）の放送は河田陽菜と山下葉留花でお届け！ ここでは、日向坂46からの卒業を発表した河田が、現在の心境や卒業セレモニーでやりたいことを語りました。河田：私、河田陽菜からお知らせをしたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、9月17日（水）に発売する15枚目のシングル「お願いバッハ！」の活動をもって日向坂46を卒業します！ だけど、今はまだあまり実感が湧いていないんだけど……。山下：そうなんですか？河田：うん。卒業に関しては私のブログに熱い気持ちを書きましたので、そこで読んでいただければと思います。卒業を報告するときのブログって、写真を載せないイメージじゃない？山下：確かにそうですね。河田：だけど、私は「みんなありがとう」って書いてある黒板の写真を載せました。これはシングル「卒業写真だけが知ってる」のミュージックビデオで黒板があって。山下：学校の校舎で撮りましたね。河田：そうそう。だから、ちょうどいいなと思って載せました。河田：「ほっとひといき！」のメンバーだった富田（鈴花）に続いての卒業になるんですけど、私もいつか「ほっとひといき！」を卒業しちゃうので……これからの「ほっとひといき！」を頼みました。山下：私がですか？河田：うん。「ほっとひといき！」の核になって。山下：なりましょう！河田：（笑）。山下：引き継げるように頑張ります！河田：楽しみにしてる。（卒業してからも）ちゃんと聴くからね！山下：本当ですか!? 絶対ですよ！河田：ちなみに、11月19日（水）～21日（金）に国立代々木競技場 第一体育館で開催する日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演1日目の11月19日に卒業セレモニーをおこないますので、“11月19日に陽菜ちゃんが卒業するんだな”っていうのをちょっと心に留めておいてください。山下：もう（当日まで）河田さんのことを思いながら寝て、ライブを迎えます。河田：本当？山下：はい……。もういやだ～！ 考えたくないです～。河田：フフフ（笑）。でも、寂しがってくれてうれしい。まだあまり想像つかないよね？山下：本当にそうです。ライブもそうですし、河田さんの卒業セレモニーもどんな感じになるのか分からないです。踊りたい曲とかあったりしますか？河田：何だろう……でも、スポーツしたいかも。山下：ライブでスポーツですか（笑）!?河田：うん。山下：いいじゃないですか！ 何をしたいですか？河田：例えば、テニスとか。山下：待ってください！ 私マネージャーだったからできますよ。河田：本当に？ テニス部のマネージャーだったの？山下：そうなんです。テニス部にお姉ちゃんがいて「マネージャーが欲しいからなって」って言われて（笑）。河田：そんな個人的なお願いでなれるんだ（笑）。中学校のとき？山下：高校です。河田：へぇ～。山下：だから、私もできるので、ライブでテニスをやりましょう！河田：テニスラケットでサインボールを打ちたい！ 前のツアーであったじゃん？ バッティングでサインボールを飛ばすみたいな。それのテニスバージョン。山下：いいじゃないですか！ 夢を叶えましょう。河田：叶えたい！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46