見取り図リリー「こんな大人になりてえ～」東京ドームで目撃した、ピエール瀧の男前すぎる行動とは？

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ 瀧さんとバッタリ出会ったときのエピソードなどについて語り合いました。

◆リリーが明かす、ピエール瀧のかっこいい話

嶋佐：（卓球さんはこの夏、時間を見つけては海水浴に行かれているということで、ものすごく日焼けしていますが）瀧さんも焼けてますよね？

瀧：これは草野球だったり。

リリー：そうだ、野球大好きですもんね。「ピエール学園」（ピエール瀧がオーナー・監督・選手を務める草野球チーム）もあるし。瀧さんとは俺、東京ドームで1度お会いしてますよね。

瀧：そうそうそう（笑）。

リリー：大谷翔平の2戦目でしたっけ？

瀧：2戦目かな。（今年の3月）メジャーの開幕戦を東京ドームでやるってことで（シカゴ）カブスと（ロサンゼルス）ドジャースの開幕戦ね。

リリー：僕らの席の後ろのほうに瀧さんがいて、普通に挨拶させてもらったんやけど、試合の中盤ぐらいで売り子さんが（頼んでもいないのに）ビール持ってきてくれて。後ろ見たら、瀧さんもこっち見て俺に向かって投げキッスしてくれて。「うわ〜、かっこいい〜！」、こんな大人になりてえ～と思った。

嶋佐：かっこいい！

卓球：気取ってんな〜（笑）。

リリー：でもめちゃくちゃかっこ良かったですよ、憧れた。

瀧：野球観てたら見取り図の2人が歩いてきて、そのまま2人で座席に座ったんですよね。コンビで野球観に行くって仲良いなと思って。なんか嬉しくなっちゃってビールっていう（笑）。

嶋佐：いやでも投げキッスっていうのがかっこいいですね！

リリー：かっこよかったわ〜。

瀧：僕としては（見取り図の）向こうの女の子にしたんだけどね（笑）。

番組では他にも、電気グルーヴのお二人のプライベートに迫る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：水曜喋るズ「リリー・嶋佐のソプラノC」

放送日時：毎週水曜 20:00～20:55

パーソナリティ：見取り図・リリー、ニューヨーク・嶋佐和也

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/shovels/sopranoc/