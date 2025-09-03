見取り図リリー「こんな大人になりてえ～」東京ドームで目撃した、ピエール瀧の男前すぎる行動とは？

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ 瀧さんとバッタリ出会ったときのエピソードなどについて語り合いました。
◆リリーが明かす、ピエール瀧のかっこいい話
嶋佐：（卓球さんはこの夏、時間を見つけては海水浴に行かれているということで、ものすごく日焼けしていますが）瀧さんも焼けてますよね？
瀧：これは草野球だったり。
リリー：そうだ、野球大好きですもんね。「ピエール学園」（ピエール瀧がオーナー・監督・選手を務める草野球チーム）もあるし。瀧さんとは俺、東京ドームで1度お会いしてますよね。
瀧：そうそうそう（笑）。
リリー：大谷翔平の2戦目でしたっけ？
瀧：2戦目かな。（今年の3月）メジャーの開幕戦を東京ドームでやるってことで（シカゴ）カブスと（ロサンゼルス）ドジャースの開幕戦ね。
リリー：僕らの席の後ろのほうに瀧さんがいて、普通に挨拶させてもらったんやけど、試合の中盤ぐらいで売り子さんが（頼んでもいないのに）ビール持ってきてくれて。後ろ見たら、瀧さんもこっち見て俺に向かって投げキッスしてくれて。「うわ〜、かっこいい〜！」、こんな大人になりてえ～と思った。
嶋佐：かっこいい！
卓球：気取ってんな〜（笑）。
リリー：でもめちゃくちゃかっこ良かったですよ、憧れた。
瀧：野球観てたら見取り図の2人が歩いてきて、そのまま2人で座席に座ったんですよね。コンビで野球観に行くって仲良いなと思って。なんか嬉しくなっちゃってビールっていう（笑）。
嶋佐：いやでも投げキッスっていうのがかっこいいですね！
リリー：かっこよかったわ〜。
瀧：僕としては（見取り図の）向こうの女の子にしたんだけどね（笑）。
番組では他にも、電気グルーヴのお二人のプライベートに迫る場面もありました。
