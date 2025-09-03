大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。負けられない試合が続く中で、ドジャースは続々と負傷離脱した主力たちが戻ってくる兆しが見え始めた。米メディア『ボラ・ビップ』のサンティアゴ・トバー記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は、現在のロースターだけでなく、負傷者リスト（IL）に登録されている選手たちの復帰にも大きな期待を寄せている。特に、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手、アレックス・ベシア投手の3名が、来週からリハビリ出場を開始する見通しであることが明らかになった。

「彼らの復帰は、チーム全体の底上げにつながる。シーズン終盤の追い上げにおいて、非常に重要な要素になる」とロバーツ監督は語っており、ポストシーズンに向けた戦力再編が本格化する兆しを見せている。

激化する地区優勝争いについてトバー氏は「主力選手の復帰により、ドジャースはナ・リーグ西地区で優勝争いを繰り広げる中、プレーオフ進出を固める態勢を整えた。一方、パドレスはドジャースの失速の可能性を最大限に利用する構えだ」と言及した。

