電気グルーヴ・ピエール瀧「俺、まだパリに行ってないのよ」結成35周年を迎えた2人が明かした“意外な夢”に見取り図リリー＆ニューヨーク嶋佐が驚き

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！「今後やりたいこと」などについて伺いました。

◆電気グルーヴの2人がこれからやりたいこと

嶋佐：去年、結成35周年を迎えた電気グルーヴさん。これまでいろんな媒体でインタビューに答えられてきたと思いますが、そんな2人に今回は初めての質問にのみ答えていただきたいと思います！ まずは「好きな食べ物はなんでしょうか？」。

卓球：これは俺、意外に聞かれてないかもしれない。答えた記憶があんまない。

リリー：ちなみになんですか？ 教えてください。

卓球：お寿司です。

嶋佐：ストレート（笑）。

リリー：食は普通なんですね。

瀧：好きな食べ物を聞くのはいいけど、たまに嫌いな食べもの聞く人がいるじゃない。あれなんで答えなきゃいけないのっていうか、弱点を教えなきゃいけないっていうのがね（苦笑）。

リリー：これは見取り図リリーからの質問なんですけど、もう今世はやりたいことすべてやりましたか？ 2人がやってないことあるんですか？

卓球：まだあるよね。

瀧：あるある、全然ある。

リリー：例えば？

瀧：すごくくだらない答え方でいい？ 俺、まだパリに行ってないのよ。“ピエール”を名乗っておきながら（笑）。

嶋佐：なるほど！

瀧：やっぱピエールとしてはパリに降り立つべきじゃんか。この名前を借りてるんだったら。まだそれもやってないし。あとは、やりたいことってどんどん増えてきたりすることもあるしね。社会が変わったりすることも含めて。

嶋佐：そうですよね。でも、今はパリに行くことが一番？

卓球：パリに行きたいって「OLか！」っていうね（笑）。

嶋佐：卓球さんは何かあるんですか？

卓球：俺はね、やることを全部済ませて“リタイヤ”してみたい。まだ当分先ですけどリタイヤです、リタイヤ。

リリー：リタイヤしたらもう何もしないんですか？

卓球：そう全部済ませて。

瀧：でもね、それ（卓球くんは）一番向かないと思うんすよ。

卓球：だからこそ憧れるっていうかね。

リリー：なんもしないって難しいですもんね。

瀧：彼は常に次にやることが何かないとイヤなタイプなんで。

卓球：せっかちなんですよね。先が詰まってないと気に入らないっていうか。

瀧：だから海水浴に行ってるんですよ。明日も海水浴に行かなきゃって（笑）。

卓球：そうそう。もはやリラックスするためじゃないっていう（笑）。

嶋佐：すごいな〜。

番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。

