アメリカン・リーグ上位チームのブルペンを総評！カギを握る“良いクローザ…

現在、激しい順位争いを繰り広げているナショナル・リーグだが、アメリカン・リーグの戦いも目が離せない状況になっている。先発投手も披露が蓄積してくるシーズン終盤戦では、ブルペンの充実度も順位を左右する重要なファクターの一つだ。そこで今回は、前回のナショナル・リーグに続き、アメリカン・リーグのチームのブルペンの状況について取り上げる。（文：Eli）

ニューヨーク・ヤンキース

オフにはデビン・ウィリアムス、デッドラインではデービッド・ベドナー、カミロ・ドバルとリリーフエースを次々と追加したヤンキース。昨季のブレークアウトであるルーク・ウィーバーを含めて強力なTOP4を形成している。

さらに低回転スプリットを操るマーク・ライターJr.、フェルナンド・クルーズ(故障中)、加えてサイドスローのティム・ヒルを抱える。戦いに困ることはなさそうだ。

一方で、ルーク・ウィーバーは球質の低下、ウィリアムスは全体的な成績の悪化、ドバルは制球力と課題を抱える投手が多く、パフォーマンスの上下が激しい陣容だ。

先発ではカルロス・ロドン、マックス・フリードの強力ワンツーパンチ以降は故障明けのヒル、ルーキーのキャメロン・シュリットラー、ウィル・ウォーレンであり、ブルペンとの繋ぎも含めてLCS以降の7戦シリーズでは投手陣の厚さが試される。

トロント・ブルージェイズ

今季思わぬ躍進を見せているブルージェイズ。それを支えるのはアディソン・バージャーやアーニー・クレメントなどのスターを支える選手たちの活躍だが、その波はブルペンにも届いている。

昨季までWAR0.5以上を記録したことないブレンドン・リトルとブレイドン・フィッシャーは今季ブルージェイズブルペン内WARで1,2位に入っている。

K%は2人とも30%を超えており、プレーオフでもミドルリリーフとして有力なピースとなることは間違いない。一方でヤンキースのようなスターリリーバーには欠けている。

オフにFA獲得したジェフ・ホフマンは評判通りの成績を出しているが、セランソニー・ドミンゲス、ルイ・バーランド、ジャリエル・ロドリゲスはシャットダウンリリーフとしてはインパクトに欠ける。

逆に先発陣はマックス・シャーザー、ケビン・ゴースマン、シェーン・ビーバー、クリス・バシットとベテランヘビーな陣容だ。プレーオフではベテラン先発のパフォーマンスと7,8回をどう抑えるかがカギとなるだろう。

デトロイト・タイガース

昨季はデッドラインでジャック・フラハティーを放出後、投手陣が”スクバルかそれ以外か”の状態となり、”Pitching Chaos”と呼ばれたタイガースだが、今年も同じ様子だ。

今季のALサイヤング有力のエース、タリク・スクバルとクローザーのウィル・ベスト以外ほとんど計算がつかない。

デッドラインで獲得したカイル・フィネガンは制圧力に欠け、ミドルリリーフを担うラファエル・モンテロ、トミー・ケインリー、シーウォルドは実績こそあれど今季は大きく苦しんでいる。

先発陣もスクバル以外のインパクトに欠ける。プレーオフを勝ち進むには昨年の最終盤同様の柔軟な起用が求められそうだ。

ヒューストン・アストロズ

絶対的クローザーであるジョシュ・ヘイダーがシーズン絶望となり、アストロズブルペンの選手は1つずつポジションが上がることになった。

また、緊急的に通算440セーブの37歳クレイグ・キンブレルと契約し層を厚くした。トップ3は盤石である一方で問題はミドルリリーフで、先発を削れるプレーオフではハビアーやスペンサー・アリゲッティあたりのリリーフ起用があるかもしれない。

ダブルエースのハンター・ブラウン、フラムバー・バルデスと強力トップ3の継投で確実に2勝を拾うことが重要になるだろう。

シアトル・マリナーズ

マリナーズの投手陣と言えばメジャートップクラスの先発ローテを浮かべがちだが、今年はブルペンも強力だ。

長年クローザーを務めるアンドレス・ムニョス、トミージョン手術から復帰したマシュー・ブラッシュ、22年のウェイバー獲得から出世したゲーブ・スパイアーのトップ3に加え、ダメージを抑えられるケーレブ・ファーガソンもいる。

故障はあったものの依然安定感のあるジョージ・カービィ、ローガン・ギルバート、MLBトップ19QSを記録しているブライアン・ウーと組み合わせれば、良い試合運びができるはずだ。

良いクローザーとは

ところで、良いクローザーとはどんな投手だろうか。三振を奪える、四球を出さない、メンタルが強いなどはよく言われることだが、ではそのためにはどんな投手であれば良いのか。

過去5年で目立った成績を残したクローザーを集めてみると、十人十色であることが分かる。例えばガーディアンズのエマニュエル・クラセはK%が30.0を下回る代わりに徹底的にホームランや与四球を回避している。

反対にアストロズのジョシュ・ヘイダーはクローザーとしては多い9イニングあたり1本以上のホームランを打たれておりBB%も10.02と高いが、代わりにK%38.77と驚異的な奪三振能力で相手打線を制圧している。

また全体的な傾向としてBB%が高めで、もし四球を出してしまっても圧倒的な制圧力でランナーをホームに返さなければ良いと考えている投手が多い。

その昔ケンリー・ジャンセンが故意四球ならぬ”故意ボーク”でわざと2塁ランナーを3塁へ進めたことがあるが、これは多くのリリーバーの意識を象徴していると言える。

先ほどと同じ投手の球種割合をまとめてみると、速球系はフォーシーム、あるいはカッター、変化球はジャイロスライダー、チェンジアップ、カーブ、スプリットをメインとする投手が多いようだ。

これはクローザーの役割と関係していると見られる。つまりどんな打者が来ても抑えることができるということだ。

前述した5球種は横変化が少ない、あるいは縦変化が大きいため左右打者どちらに対しても効果的だ。(スライダーは横変化では？と思うかもしれないが、米分析サイト『Statcast』上の分類では横変化の大きいスライダーはスイーパーに分類される)

逆に横変化の大きいスイーパーやシンカーは投手と反対の利き手を持つ打者に対しての効果が著しく落ちる。これは特に左のリリーフにとっては死活問題で、右打者の多い環境において右打者に弱いシンカーやスイーパーを投げていては武器が無いも同然だ。

スライダー/スイーパー全盛の近年においてもスイーパーを専門とするクローザーが出てこなかったのはこれが原因だろう。

また”奇妙な球”を持っているならクローザーをやった方が良い。例えばケンリー・ジャンセンのカッターはリーグ平均より10インチも縦変化が多い。

ジョシュ・ヘイダーのシンカーはシンカー回転だがフォーシームのように浮き上がる(表ではフォーシーム分類)。デビン・ウィリアムスのチェンジアップは”エアベンダー”と呼ばれ通常よりも回転数と変化量が多い。

先発起用され同じ打者と何回も対戦すると慣れが生じ打たれてしまうが、クローザーなら1試合で同じ打者と対戦することは絶対にないのでその心配がない。

