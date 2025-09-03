電気グルーヴ・石野卓球「午前中から行って…」“意外すぎる趣味”にニューヨーク嶋佐＆見取り図リリーが驚き

TOKYO FMがお届けするワイド番組「喋るズ」（毎週月曜～木曜20:00～20:55）。水曜日はお笑いコンビ・見取り図のリリーと、お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」をオンエア。

8月27日（水）の放送は、ゲストにリリーと嶋佐の憧れの存在、電気グルーヴの石野卓球さんとピエール瀧さんが登場！ 卓球さんが夏にハマっていることなどについて伺いました。

◆リリー＆嶋佐も驚いた石野卓球の意外な趣味

リリー：卓球さんってやさしいんですね。

卓球：意外にやさしいんですよ。アナーキーなイメージが先行してる。本当にアナーキーなはのこっち（ピエール瀧）なのに（笑）。

瀧：そうなんですよね。ってっていうのもおかしいけど（笑）。

リリー：卓球さん、今日もまあまあ早めに入ってくれてましたもんね。ビックリしました。絶対ギリギリ来るやろなと思ってたから。

卓球：今日はね、昼間に海水浴に行ってて、早く来ないと家で寝ちゃいそうだったんで早く来た（笑）。

瀧：理由が小学生すぎるでしょ（笑）。

嶋佐：今日のお昼、海に行ってたんですか？

卓球：午前中から行って泳いできました。

嶋佐：海行った後にラジオ……若手芸人でもそんな働き方しないですよ（笑）。海はプライベート、普通に遊び？

卓球：そうです、そうです。

瀧：彼、この夏はもう10回ぐらい行ってんじゃないですか。

卓球：自由業の強みで（笑）。

リリー：海も好きなんですね。

卓球：大好き、大好き。

嶋佐：海でゆっくりしてるんっすか？ サーフィン？

卓球：全然そんなんじゃなくて、浮き輪でプカプカ浮いて、缶ビール飲んだり。

嶋佐：え〜!?

リリー：あ〜〜〜、でも最高やろ。

卓球：今年は特に行きましたね。

瀧：だから日焼けがすごいでしょ。

嶋佐：めちゃくちゃ焼けてますね。

番組では他にも、リリーが瀧さんとバッタリ出会ったときの“男前すぎるエピソード”を披露する場面もありました。

