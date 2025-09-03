シーズン終盤を迎え、Aクラス入りに向けて崖っぷちと言える状況の中日ドラゴンズ。新戦力の台頭も見られたが、投打ともに思うような成績を残せていない選手もいる。来季以降の立場がどうなるのか、不透明な選手も見られる状況だ。そこで今回は、立場が危ぶまれている中日の選手を取り上げたい。（今季成績は9月2日時点）

宇佐見真吾

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／95kg

・生年月日：1993年6月4日

・経歴：市立柏高 - 城西国際大

・ドラフト：2015年ドラフト4位（中日）

プロ10年目と経験豊富な宇佐見真吾だが、今シーズンは一軍で結果が出ない日々を過ごしている。

城西国際大を卒業し、2015年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。入団2年目の2017年は21試合に出場し、打席数こそ少ないものの打率.350をマーク。

バッティングでのアピールを続けていたが、その後はFA加入した炭谷銀仁朗、大城卓三らの台頭により、出場機会が減少。

巨人ではわずか3試合の出場にとどまっていた2019年シーズン途中に藤岡貴裕、鍵谷陽平とのトレードで吉川光夫と共に北海道日本ハムファイターズへトレード移籍。

2022年にはキャリアハイの81試合に出場し、打率.256と一定の成績を残したが、レギュラー定着には至らなかった。

2023年のシーズン途中、3球団目となる中日ドラゴンズに移籍した宇佐見。昨シーズンは61試合出場と限られた打席数で打率.303をマークした。

ところが、ここまで今季は昨季よりも出場機会を大きく減らし、打率1割台と大不振。ルーキーの石伊雄太の躍進も見られるだけに、苦しい立場に立たされている。

クリスチャン・ロドリゲス

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／74kg

・生年月日：2002年3月31日

・経歴：エスクエラエイデ高 - キューバ・ビジャクララ

昨季の開幕戦スタメンに名を連ねたクリスチャン・ロドリゲス。まだ23歳と若い選手ではあるが、立場が危ぶまれる1人だ。

キューバ出身のロドリゲスは、U23のキューバ代表としてプレーした経験を持つ。守備力の高さも魅力で、2023年のシーズンオフに中日ドラゴンズに加入した。

育成契約からのスタートだったが、昨季のシーズン開幕前に支配下契約を勝ち取り、開幕戦でスタメン出場。しかし、失点につながるエラーを犯してしまい、ほろ苦デビューとなった。

その後は打撃の調子が上がらない期間が続き、ファームでの調整を継続。二軍での打率は.270とまずまずだったが、一軍では1割台に沈んだ。

今季は開幕二軍スタートとなるも、4月に一軍昇格。しかし、目立った活躍が出来ず、他選手に後塵を拝する形になり、昨季よりも出場試合数を減らしている。

打撃・守備の両面でさらなるレベルアップを図らなければ、レギュラー定着は難しくなるだろう。

鵜飼航丞

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（中日）

長打力を期待されつつも、2年続けてノーアーチに終わる可能性がある鵜飼航丞。本人ももどかしさを感じているはずだ。

中京大中京高、駒沢大でパンチ力を発揮し、アマチュア時代から評判の高かった鵜飼。中日ドラゴンズから2021年ドラフト2位で指名され入団。

プロ1年目は59試合に出場し打率.206、4本塁打をマーク。荒削りな部分も見られたものの、持ち味の長打力を発揮した。しかし、2023年は41試合の出場で打率.143、3本塁打と苦しんだ。

さらに昨季は出場機会を大きく減らし、一軍での本塁打も記録できず。ファームでの打率も.217と苦しみ、レギュラーから遠のいていった。

開幕二軍スタートとなった今季、ファームで好調を維持し一軍昇格を果たしたが、結果を残せず再度二軍に降格。

ここまでファームでは長打力を発揮出来ているが、一軍の舞台でアピールが出来なければ、置かれる立場は苦しくなるだろう。

駿太

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1993年3月5日

・経歴：前橋商

・ドラフト：2010年ドラフト1位（オリックス）

守備では定評のある駿太。打撃力に課題を残しており、決して安泰な立場とは言えないだろう。

高校時代から身体能力の高さで注目を集め、オリックス・バファローズから2010年ドラフト1位指名を受け入団。

入団当初は打率1割台のシーズンが続くも、強肩を活かした守備でチームを救い、出場機会を徐々に増やした。

飛躍の兆しを見せたのは2014年。同年は127試合に出場し、打率.280、5本塁打とキャリアハイの成績。チームは惜しくもリーグ優勝を逃すも、大きな成長を遂げた1年だった。

しかし、その後は安定したパフォーマンスを発揮できず、成績が下降線を辿る。そして2022年シーズン途中、トレードで中日ドラゴンズに移籍した。

移籍後も守備固めなどで存在感を発揮し、チームに必要な存在となっている駿太。しかし、打撃成績は一向に上向かないだけに、少しでも安定性を高め、立場を安泰のものにしたい。

梅野雄吾

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／86kg

・生年月日：1999年1月13日

・経歴：九州産大九州産高

・ドラフト：2016年ドラフト3位（ヤクルト）

現役ドラフトからの逆襲を狙う梅野雄吾。来季に向けて、安定したピッチングを披露したいところだ。

東京ヤクルトスワローズに2016年ドラフト3位で入団すると、高卒3年目となる2019年にブレイク。同年は68試合に登板し2勝3敗、4セーブ、28ホールド、防御率3.72の成績を残した。

また、翌2020年も42試合に登板。12ホールド、防御率3.61を記録するなど、タフネスぶりを発揮していた。

2022年も41試合に登板し16ホールドをマークする活躍を見せたが、2023年はわずか5試合の登板に終わり、同年オフの現役ドラフトで中日ドラゴンズから指名を受けた。

移籍初年度の昨季は18試合に登板し、防御率4.15の成績を記録。それでも、ファームでは防御率2点台と一定の成績を残していた。

復活を期待された今季もファームでは防御率2点台の成績を残しているが、一軍では防御率5点台と苦戦。中でも左打者に打ち込まれているだけに、早急な改善が必要だろう。

ウンベルト・メヒア

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／104kg

・生年月日：1997年3月3日

・経歴：アンヘルルビオ高 - マーリンズ - ダイヤモンドバックス

夏場に入って好投を見せているウンベルト・メヒアは、来季に向けてさらなるアピールを続けたい1人だ。

マイアミ・マーリンズでメジャーデビューを果たし、アリゾナ・ダイヤモンドバックスでもプレーしたメヒア。

2023年のシーズン途中に中日ドラゴンズに加入すると、同年は8試合の登板で3勝1敗、防御率2.23の成績をマーク、入団1年目としては及第点の成績だった。

しかし、昨季は15試合の登板で3勝8敗と大きく負け越し、防御率は5点台に迫る数字（4.88）に終わり、悔しいシーズンとなった。

今季も春先は結果を残すことができなかったが、ファーム調整を経て7月に一軍復帰すると、リリーフとして登板機会が増加。

再昇格後は無失点のピッチングを続け好調をキープ。8月30日のDeNA戦で久しぶりに失点を喫したが、来季残留をより確実なものとするために、この調子を継続したい。

【了】